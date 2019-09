Se billedserie Mailessah Rangel var den eneste, der bevarede overblikket, da der opstod kaos i Herlufsholms straffesparksfelt i det 76. minut, og så kunne HB Køge-spilleren bringe sit hold foran 2-1. Foto: Claus Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Slutfasen blev dyr for Herlufsholm - igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slutfasen blev dyr for Herlufsholm - igen

Sport Sjællandske - 22. september 2019 kl. 11:25 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den seneste hjemmekamp i 1. division gik Herlufsholms kvinder glip af en sejr over topholdet B.93, da københavnerne udlignede til 3-3 på kampens sidste spark, og onsdag røg sydsjællænderne ud af pokalturneringen efter at have været foran midt i anden halvleg mod liga-topholdet fra Farum.

Lørdag gik det så galt igen for HG'erne, der måtte se Cecilie Buchberg score HB Køges sejrsmål til 3-2 et par minutter inde i dommerens tillægstid. Og det nederlag gjorde mere ondt, end de to andre resultater.

- Vi føler ikke, det var ærgerligt, at vi spillede uafgjort mod B.93, for det er et rigtig godt hold. Og selv om vi tabte 2-3 til Farum, var det også en god oplevelse. Men i dag synes jeg, vi taber til et klart dårligere hold, siger Herlufsholms træner Thomas Rune, der er alt andet end tilfreds med, at det kun er blevet til to point i fire hjemmekampe i denne sæson.

- Vi lukker for mange mål ind på hjemmebane. I dag spiller vi en forfærdelig første halvleg, og selv om anden halvleg er vores, så laver vi afgørende personlige fejl, som vi ikke laver, når vi møder modstandere på højt niveau, siger Thomas Rune.

- Spillerne knokler det, de kan, men når kvaliteten i de afgørende situationer er så lav, så er det svært at rose nogen.

Sæsonen er så godt som slut

Begge hold havde chancer til en håndfuld mål i første halvleg, men det var kun Jasmin Flagstad Jørgensen, der formåede at score, og dermed kunne gæsterne gå til pausen med en føring på 1-0.

Victoria Nordbeck udlignede for Herlufsholm efter en lille times spil, og den efterfølgende periode pressede værterne på - uden dog at få udbytte af anstrengelserne.

Med et lille kvarter igen var det så HB Køge, der endnu engang kom foran efter en rodet gang ping-pong i Herlufsholm straffesparksfelt. Fire-fem gange havde værterne chancen for at rydde op, men til sidst havnede bolden hos dygtige Meilessah Rangel, der scorede til 2-1.

Trods modgangen fortsatte masede Herlufsholm stadig på, og der gik kun syv minutter, før hjemmeholdet kom på 2-2. Majken Nørregaard afsluttede, Køge-keeper Kirstine Weide Hansen halvklarede, og bolden sprang ud til Celine Bøge Troest, der scorede fra tæt hold.

Efter udligningen fortsatte værterne med at trykke på, men to minutter inde i overtiden slog HB Køge kontra, og efter et par stationer havnede bolden hos Cecilie Buchberg, og fra kanten af straffesparksfeltet sendte hun den ind over Christina Kese Jensen i HG-målet til 3-2.

Dermed var kampen og Herlufsholms sæsons slut. Sådan da, for efterhånden bliver det nærmest umuligt at nå med i topstriden.

- Vi gik 100 procent efter sejren, for uafgjort kunne vi ikke bruge til noget. Der er stadig mange kampe, der skal spilles, men nu har vi otte point op til Østerbro på andenpladsen, og det kan man ikke hente, siger Thomas Rune.