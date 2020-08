Det varer en rum tid, inden der skal spilles divisionshåndbold i Storebæltshallen igen. Her et billede fra sidst, Korsør/Tårnborg var i 1. division med Per Sabroe som træner. Det er faktisk ikke mere end tre år siden. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Slut med divisionshåndbold i Korsør/Tårnborg

Sjællandske - 04. august 2020
Af John Ringstrøm

De reddede lige akkurat livet i 2. division, da corona-krisen satte ind og fik sløjfet slutningen af sidste sæson.

Men Korsør/Tårnborgs mænd får alligevel ikke nogen ny sæson i landets tredjebedste række. Vestsjællænderne trak »sorteper«, da Håndbold Region Øst skulle fordele pladserne via lodtrækning blandt de seks østhold, der var tættest placeret på Storebælt.

Og her kom Korsør/Tårnborg så op at hatten som det hold, der blev placeret i en af de jyske 2. divisionspuljer, hvor modstanderne blandt andre var Rækker Mølle, Odder og Hørning.

Det fik klubbens bestyrelse til at skrive en appel til Dansk Håndbold Forbund, men den har forbundet ikke efterkommet.

- Vi har derfor truffet den beslutning, at vi trækker os fra 2. division. Vi kan ikke tilbyde vores spillere, hvor mange af dem kommer fra København, at de skal køre de lange ture til Fyn og Jylland for at spille kampe. Det kommer ikke til at hænge sammen, og heller ikke økonomisk, siger Jakob Larsen, der i sidste sæson var cheftræner for holdet i 2. division og også er bestyrelsesmedlem i klubben.

Den vestsjællandske klub havde håbet på lidt mere forståelse fra forbundets side, men det var der ikke meget af i afvisningen.

- De har afvist appellen ud fra nogle juridiske paragraffer. Der er ikke megen saglig begrundelse inde over, men der er jo ikke så meget at gøre ved det. Det er surt og noget lort, men vi har gjort alt i bestyrelsen for at prøve at få det til at hænge sammen, konstaterer Jakob Larsen.

Ét af tiltagene i klubben var at få Lars Stuhr som cheftræner og så kun træne to gange om ugen, hvor en tredje aften så kunne bruges på at spille udekampe, så weekenden trods alt kunne blive fri.

- Vores set-up var faktisk bedre end sidste sæson, men der skulle heller ikke så meget til, siger Larsen med et smil og med tanke på sidste sæsons sammenskrabning af et »telefon-hold«, der faktisk klarede sig over al forventning.

Faktisk klarede de korsoranske mænd sig nok lidt for godt, da de blev sikret en sæson mere i 2. division.

- Det havde i realiteten været bedre, hvis vi var rykket ned i 3. division, for så havde vi stadig haft et divisionshold. Det er surt med al den tid, vi har brugt på det. Men nu håber jeg bare på forståelse fra forbundets side på, at vi trækker os, så der ikke bliver noget økonomisk mellem os, siger Jakob Larsen.

Han, Lars Stuhr og resten af klubben må fremover nøjes med at kalde sig serieklub. Som følge at trækningen ryger herreholdet helt ned i serie 2, måske maksimalt serie 1, hvis det kan lade sig gøre.

- Men vi skal starte helt forfra. Lars har heldigvis sagt, at han gerne vil hjælpe uanset hvad, og jeg skal nok også hjælpe til, så vi kan få det op at stå. Vi har også snakket om, at det er bedre at gå efter nogle oprykninger de kommende sæsoner end at kæmpe med røven i vandskorpen i 2. division. Vi skal nok også få samlet et hold. De gamle skal trække det, men vi har også fået nogle gode U17- og U19-hold på benene, så vi kan mixe lidt, vurderer Jakob Larsen.