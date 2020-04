Slagelse B&I?s sportschef Søren Andersen er ked af, at sæsonen bliver forkortet. Han vil dog arbejde for, at der bliver skåret så få spillerunder væk som muligt, og er indstillet på kampe i hele juli. Foto: Simon Ydesen

Slagelses redningsplanke bliver forkortet

Sport Sjællandske - 14. april 2020
Af Claus Rasmussen

Der resterer stadig 16 planlagte spillerunder i 2. division i fodbold, men så mange bliver der ikke spillet.

Det er budskadet i et brev fra Divisionsforeningen til klubberne i landets tredjebedste række.

På grund af corona-pausen er der ikke tid til afvikle det fulde program inden sommerferien, og i stedet opererer man nu med to scenarier.

Enten sætter man punktum efter kun fem runder og en playoff-kamp mellem de to puljevindere, eller også napper man 11 runder fordelt på fem i grundspillet og seks i et slutspil.

Beskeden til klubberne er, at sæsonen skal afsluttes senest i den første weekend i juli, og den deadline er Slagelse B&I's sportschef Søren Andersen rigtig ked af.

Den betyder nemlig, at redningsplanken bliver kortere for det vestsjællandske bundhold, der er næstsidste i sin pulje.

- Jeg er ærgerlig over, at der ser ud til at være et flertal af klubber, som ikke ønsker at spille længere end én uge ind i juli, siger Søren Andersen.

- Det er meget beklageligt, for på den måde lægger man sig op af serieklubberne og trækker 2. division ned i niveau. Det er jeg virkelig uforstående over for, men jeg håber det bare er skud fra hoften og løse tilkendegivelser. For hvorfor skulle man ikke kunne spille i juli. Det er jo seriøs fodbold, siger han.

Håb om mindst 11 kampe

Divisionsforeningen lægger op til en bred dialog med de 24 involverede klubber, og her er Slagelse klar til at byde ind.

- Det er mega ærgerligt, at vi ikke kan spille sæsonen færdig, men jeg håber på et scenarie med mindst 11 kampe. Hvis vi skal spille færre, bliver det svært at stå på mål for beslutningen, for så kan vi i realiteten lige så godt lade være. Vi kan ikke bruge fem kampe til noget, siger Søren Andersen.

- Så burde man hellere starte forfra til august uden nogen nedrykkere og lave en struktur for en overgangssæson. Lige nu har vi jo kun spillet 50 procent af kampene, og det er alt for tyndt et grundlag at afslutte en sæson på, siger han.

- Men jeg er sikker på, at Dvisionsforeningen træffer en god og rigtig beslutning. Der er jo meget på spil for mange klubber - alt for meget til lette beslutninger.

Premiere midt i maj

Forårssæsonen skulle oprindelig være begyndt 15. marts, men nu sigter Søren Andersen i stedet efter en premiere midt i maj.

- Lige nu afventer vi pressemøde med statsministeren om, hvornår idrætsforeningerne får lov at åbne og spille kampe - eventuelt uden tilskuere, siger Søren Andersen.

- Jeg forventer en udmelding i slutningen af april med virkning fra 10. maj. Så kan vi give spillerne otte-ti dage til lige at mærke bolden, og så har vi resten af maj, juni og juli til at spille i, siger sportschefen, der dog lige skal have overbevist sine sportschef-kolleger om den sommerferieplan.