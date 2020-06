Pokalvinderne fra Slagelse anno 2020. Øverst fra venstre: Jeppe Sørensen, Frederik Skovgaard, Christian Knuth, Nikolaj Moll, Laurits Due, Alexander Rasmussen, Jonas Dissing, Anton Birch-hald, Mikkel Steinmetz, Klaus Larsen. Nederste række fra venstre: Line Trzepacz (stående), Martin Andersen (anfører), Mathias Tankmar, Tobias Laursen, Markus Appeldorff Hansen, Stephan Trzepacz, Mads Nielsen, Thomas Vedel og Lasse Steinmetz Christensen. Foto: Slagelse Hockey Klub

Slagelses 10. pokaltitel

Sport Sjællandske - 25. juni 2020 Af John Ringstrøm

Det var med en ny træner ved roret, men ellers var alt ved det gamle, da Slagelses hockeymænd i weekenden tog sig af endnu en pokal til samlingen.

Holdets tidligere mangeårige spiller Klaus Larsen er blevet cheftræner, så for ham var det helt nyt at vinde i den position.

Nogle af de rutinerede på banen har været med til at vinde ni pokaltitler i træk, men derfor tager man meget gerne den tiende med også.

- Forsvaret manglede Klaus, men han gør det fint i sin nye rolle med at stå ved roret på sidelinjen og styre tropperne. Det gør han med en fin tilgang om, at alle på holdet skal bidrage både på og udenfor banen. Med hans første titel som træner på cv'et er han allerede godt på vej i den rigtige retning, lyder det fra bunderfarne Mikkel Steinmetz.

Den 36-årige Steinmetz har lagt anførerbindet fra sig for at give plads til de yngre kræfter. Han fortsætter med at spille og er også blevet en del af Klaus Larsens »træner-råd«.

Målmand Martin Andersen er ny anfører og han havde ikke meget at lave i turneringens to første kampe.

- Vi gik igennem to kampe mod Sørbymagle og Odin uden de store udfordringer. Vi vandt 13-1 over Sørbymagle og 9-0 over Odin. Så vidste vi godt, at vi skulle steppe lidt op mod Københavns Hockeyklub i finalen, siger Mikkel Steinmetz.

Vestsjællænderne kom bagud 0-1 i det første kvarter, men reducerede hurtigt til 1-1.

- Spillet var mere eller mindre lige fordelt, men vi trak fra til både 2-1 og 3-2. Trods rigtig mange hjørner til København fik de først hul på bylden til 2-2 lige inden pausen, forklarer Steinmetz.

I anden halvleg fik piben en anden lyd. Slagelse trak fra med hele tre scoringer, hvor det sidste mål blev sat ind på straffe af topscorer Laurits Enemark Due. Han fik en friløber mod Københavns mål, hvor målmanden nedlagde ham uden at røre bolden.

Selvom københavnerne pressede godt på i de sidste »quarter«, fik de ikke flere mål, og kampen endte med hjemmesejr på 5-3.

- Vi havde en debutant i pokalturneringen ved Jeppe Sørensen, der spillede et brag af en kamp uden at frygte modspillerne. Og flere gange stoppede han iskoldt Københavns angriber, som den kyniske forsvarer han er. Jeppe og den anden unge forsvarer, Tobias Laursen, spillede begge på et meget højt niveau med masser af løbearbejde, lyder det rosende fra den nu tidligere anfører Mikkel Steinmetz.