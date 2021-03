Martin Jensen er fortid i Slagelse, hvilket sportschef Søren Andersen er godt og grundigt træt af. Det er først og fremmest timingen, som ærgrer sportschefen. Foto: Anders Ole Olsen

Slagelse vinker farvel til profil

Sport Sjællandske - 09. marts 2021 kl. 14:34 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Slagelse B&I får en alt andet end optimal optakt til søndagens lokalbrag mod Næstved. Klubben må nemlig sige farvel til den offensive profil Martin Jensen.

Blot få dage før forårspremieren ude mod Næstved må Slagelse sige farvel til den offensive profil Martin Jensen. Han har ønsket at komme ud af sin kontrakt med klubben, og det ønske har Slagelse opfyldt, om end det er med blandede følelser, at sportschef Søren Andersen skal redegøre for beslutningen. Han har ganske enkelt svært ved at finde en grimasse, der kan passe til situationen.

- Vi er både ærgerlige og skuffede over, at Martin har haft et ønske om at komme ud af sin kontrakt på nuværende tidspunkt, men omvendt har vi det også sådan, at hvis man virkelig ikke ønsker at spille i SBI, så skal man heller ikke spille i SBI, siger Søren Andersen.

Martin Jensen blev hentet til Slagelse for lidt over et år siden, og dengang var han en offensiv åbenbaring. Helt samme høje niveau har han ikke ramt i den sæson, der genoptages på søndag, men det er stadig en markant offensiv profil, der nu forsvinder ud af døren, og ikke mindst en profil, som klubben har ofret mange timer på at få til at føle sig tilpas.

- Vores træner Zouher har haft et par lange snakke med Martin undervejs, og vi har jo nærmest ændret formation fra 4-4-2 til 4-2-3-1 for at finde en postion, hvor Martin kunne få optimale arbejdsbetingelser. Derfor føler vi også, at det på sin vis er et svigt fra hans side mod klubben og kollektivet, at han så kort før sæsonstarten ønsker at komme ud af sin aftale, siger Søren Andersen.

Slagelses sportschef understreger, at han ikke anså det som en gangbar mulighed at stavnsbinde Martin Jensen i klubben ved at håndhæve den kontrakt, der forelå mellem parterne.

- Hvis en spiller ikke ønsker at spille for klubben, så er vi heller ikke interesserede i at have ham her. Så giver det ingen mening for os at holde på en spiller i den situation, siger Søren Andersen.

Sportschefen er klar over, at timingen er helt vildt dårlig for Slagelse i denne sag.

- Martins farvel sætter os i en utrolig dårlig situation, men sådan er fodbold. Det er bare uheldigt, at den her situation opstår så få dage før forårspremieren. Det havde været noget nemmere, hvis den var opstået i januar, siger Søren Andersen.

Han lægger ikke skjul på, at Martin Jensens afsked ikke mindst er en sportslig streg i regningen.

- Det er der ingen tvivl om. Martin var udset til at være vores offensive omdrejningspunkt, men vi har andre spillere i truppen, der må træde ind og tage over for Martin. Måske har vi ikke en direkte afløser for ham, men vi har nogle andre typer, der må træde i karakter, siger Søren Andersen.

Dermed behøver Næstved ikke at spekulere mere i, om Martin Jensen bliver klar til søndagens forårspremiere mellem de to lokalrivaler.