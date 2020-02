Brødrene Mikkel og Lasse Steinmetz er klar til endnu en Europa Cup-turnering for Slagelse Hockeyklub, og målet er oprykning til B-divisionen. Foto: Thomas Olsen

Slagelse vil rykke op i Europa Cup

- Vores mål i år er at spille Danmark tilbage i B-divisionen, hvor vi var da Slagelse Hockeyklub sidst deltog i Europa Cup'en indendørs, siger vestsjællændernes anfører Mikkel Steinmetz, der har gode minder fra det seneste besøg i Varna i 2016.

- Der rykkede vi op som vindere af turneringen, og det var et fantastisk arrangement, som de bulgarske værter havde arrangeret, siger Mikkel Steinmetz.

Lørdag står vestsjællænderne over for Soroksari fra Ungarn, og så slutter turneringen med kampe mod de to bedste - eller dårligste - hold fra den anden gruppe, som består af Slavia 1921 fra Bulgarien, 1972 Rakovnik fra Tjekkiet, Bra fra Italien og Vinnitsa fra Ukraine.