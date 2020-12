Send til din ven. X Artiklen: Slagelse vil på håndboldkortet igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse vil på håndboldkortet igen

Sport Sjællandske - 10. december 2020 kl. 06:33 Af John Ringstrøm

For efterhånden otte år siden røg Slagelses bedste håndboldkvinder - dengang i Slagelse FHs regi - ud af Danmarks bedste række med et brag som følge af en konkurs, og siden har den vestsjællandske købstad været uden håndbold på topplan.

Det skal der laves om på nu og til det formål har tre rutinerede håndboldfolk sat sig for at hjælpe byens bedste håndboldklub - nu Slagelse HK - frem i divisionerne.

De to erhvervsmænd, Steen Aggergaard Sørensen og Carsten Lyngstrøm samt redaktør for Sjællandskes Sorø-redaktion Bjarne Stenbæk har lavet en aftale med klubben om at gå ind i et nyoprettet eliteudvalg, som har overtaget driften af klubbens to seniorhold.

I øjeblikket bliver der ikke spillet håndbold på seniorplan under ligaen og 1. division, men herreholdet i Slagelse HK topper deres 3. divisionspulje her i corona-pausen, mens kvinderne ligger nummer fire med en kamp mindre end topholdene.

Eliteudvalgets målsætning er inden for de kommende sæsoner at få dem begge op i 2. division. Når holdene så er etableret dér, tages der stilling til næste skridt.

- Nu prøver vi. Steen og Carsten havde talt om, at de ville gøre noget. Så kontaktede de mig, og da Korsør/Tårnborg, som jeg var involveret i, ikke længere havde noget divisionshold, ville jeg gerne være med på højere niveau. Vi undersøgte Slagelse HK nærmere og de havde faktisk samme tanker. Klubben er gået fra 0 til 400 medlemmer på kort tid, men har ikke rigtig overskud til at have fokus på seniorholdene. Det er faktisk lidt tilfældig, god timing, lyder det fra Bjarne Stenbæk.

Bjarne Stenbæk var med i hele Anja Andersen-æraen fra starten i 2000 til slutningen i 2008. I den periode sikrede Slagelse FH - og senere Slagelse Dream Team - sig blandt andet tre danske mesterskaber og tre Champions League-trofæer.

- Den tid kommer ikke igen. Den er svær at matche. Det kræver, at man finder den helt rigtige person, men pengene hang også lidt mere løst dengang. Så kom finanskrisen. Men vi har hallen og også tilskuere til tophåndbold i Slagelse, mener Stenbæk.

I første omgang skal det nye eliteudvalg forsøge at udbygge sponsorkredsen og etablere et erhvervsnetværk.

- Men vi har jo været hæmmet af corona, så at samle et netværk nu er ikke muligt. Der er mange ubekendte lige nu, også omkring hvordan sæsonerne ender, konstaterer Bjarne Stenbæk, som til gengæld glæder sig over, at det sportsligt ser godt ud for de to seniorhold, til trods for at de ikke kan spille kampe.

- Vi har gode trænere (Sebastian Hedemand hos kvinderne og Per Sabroe hos mændene, red.) og begge hold har en masse, dygtige spillere af egen avl. Der er også gode ungdomshold. Det er vi meget tilfreds med. Vi snakker selvfølgelig med trænerne om, hvordan vi gør det bedst muligt, siger den erfarne håndboldmand.

Trekløveret og klubben er også indforstået med, at der skal meget mere til, hvis og når klubben en dag rammer 1. division.

- Vi er jo ikke kontraktklub og det kommer heller ikke til at ske nu. Men kommer vi i 1. division, er vi nødt til at kigge på det. Og der er vi også nødt til at hente spillere udefra. Der er også en masse licenskrav at leve op til, når vi når dertil, og det er noget sværere end før, siger Bjarne Stenbæk, der ikke er skræmt af fortidens konkurs.

- Dengang kom vi ovenfra og havde en kæmpe klods om benet i form af en gæld, som den tidligere bestyrelse havde oparbejdet. Nu bygger vi op den anden vej uden gæld. Vi vil og kan ikke investere mere, end der er penge til, pointerer Stenbæk.

I Slagelse HK er formand Bjarke Christensen begejstret for det udefra kommende initiativ.

- Vi har et rigtig godt fundament i Slagelse Håndboldklub. En stor og talentfuld ungdomsafdeling samt en højt kvalificerede trænerstab har sikret, at klubben nu har to hold i toppen af 3. division. Både dame- og herrehold består for størstedelens vedkommende af egen avl, og der er flere store talenter på vej nede fra. Vi har ikke selv haft resurserne til at føre seniorafdelingen videre frem. Derfor passede det helt perfekt, da Steen, Carsten og Bjarne henvendte sig til os med tilbuddet om at gå ind og sætte fuld fokus på seniorholdene, konstaterer Christensen, der netop har afløst Lotte Albæk som formand.

Mens Bjarne Stenbæk var formand og senere daglig leder i Anja Andersen-epoken var Steen Aggergaard Sørensen og Carsten Lyngstrøm ankermænd i klubbens erhvervsnetværk og sponsorarbejde.