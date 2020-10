Alberte Velling blev matchvinder for Slagelse, da hun scorede sejresmålet til 21-20 et par sekunder før slutsignalet. Foto: Jens Wollesen

Slagelse vendte 6-13 til sejr

Et par sekunder før tid steg Alberte Velling til vejrs efter et frikast og tyrede bolden i nettet til 21-20 og sikrede Slagelse den tredje sejr af fire mulige i sæsonen.

- Vi spiller ikke særlig godt og brænder alt for mange chancer. Deres keeper har virkelig udstråling og råber og skriger. Og det virker. Vi misbruger både et straffekast og flere 100 procent chancer.

- Det skulle bare ske noget. Vi skulle lave ravage og gøre det til en rodet kamp. For jeg var sikker på, at vi var bedre end dem spiller for spiller, siger Slagelse-træneren, der fik held med sin panik-taktik.

- Jeg kan godt forstå, hvis Køge-spilerne er ærgerlige. Men jeg er stolt af pigerne, for de leverede en Helvedes masse arbejde i de sidste 15-20 minutter. Bagefter var der en, der sagde, at den her sejr kan blive rigtig vigtig for os som hold. Og det tror jeg, hun har ret i, siger en glad Sebastian Hedemand.