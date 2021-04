Mathias Bjaldby kom på måltavlen mod Brønshøj. Her ses han i aktion i en tidligere kamp. Foto: Jørgen. C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse tættere på overlevelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse tættere på overlevelse

Sport Sjællandske - 18. april 2021 kl. 14:55 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Et solbeskinnet Harboe Arena lagde søndag græstæppe til det vigtige opgør i 2. division mellem Slagelse og Brønshøj, og man må i den grad sige, at solen også skinnede over de rødklædte værter denne søndag.

Det var nemlig et stærkt indstillet Slagelse-mandskab, der var mødt op. Vestsjællænderne fik da også en drømmestart, da Mikkel Milton efter blot to minutter blev sendt i dybden og efterfølgende blev nedlagt i feltet. Straffespark til Slagelse, og fra 11-meter pletten var Jean Claude Bozga sikkerheden selv og bragte holdet i front med 1-0.

Hjemmeholdet fortsatte de gode takter efter det hurtige føringsmål, og i løbet af kampens første halve time kom Slagelse frem til et par fine muligheder og fik blandt andet tilkæmpet sig flere dødbolde. Skarpheden manglede dog for Zouher Abdullatifs tropper.

Det var dog meget tæt på at blive 2-0 til Slagelse, da kampuret rundede præcis en halv time. Her fik Jean Claude Bozga headet på mål efter et indlæg fra højre side.

Bolden endte med at blive reddet inde på stregen efter en smule klumpspil. En stor chance til hjemmeholdet, der i den grad var i teten før pausen, mens gæsterne lurede på farlige omstillinger. Et varsel om, at Slagelse ikke havde tænkt sig at hvile på laurbærrene og køre en smal sejr hjem.

I stedet blev det ud af ingenting 2-0 til de rødklædte blot et minut før pausefløjtet, da bolden lidt tilfældigt faldt ned for fødderne af Mathias Bjaldby. Uden tøven sparkede han sikkert bolden i nettet til 2-0.

Om 2-0-føringen til hjemmeholdet gjorde begyndelsen af anden halvleg til lidt af en sovepude, skal det lade være usagt. Gæsterne begyndte nemlig klart bedst og satte sig på spillet.

Pludselig ændrede kampbilledet efter pausen dog ud af ingenting. Brønshøj-spilleren Dawda Ngum modtog efter en lille times spil sit andet gule kort, og så måtte han en tur tidligt i bad, mens Slagelse kunne glæde sig over at spille resten af kampen i overtal.

Resten af kampen var meget frem og tilbage. Trods en mand i overtal havde hjemmeholdet svært ved at sætte sig på kampen, mens Brønshøj heller ikke ligefrem kom frem til de store chancer.

Kort før tid fik de hvepse-stribede gæster så reduceret til 1-2, da Nicklas Venzel lavede en stor brøler og sendte bolden lige over i fødderne på Jonas Hemmingshøj, der efterfølgende rundede Sebastian Olsen i målet og lagde bolden sikkert i nettet.

Derfor blev de døende minutter af kampen en nervøs affære fra Slagelse-mandskabets side, og gæsterne forsøgte at fremtvinge en udligning. Værterne holdt dog stand til trods for at mindre pres, og derfor kunne de vestsjællandske drenge tage en livsvigtig sejr på 2-1 over Brønshøj.

Med sejren lægger Slagelse nemlig yderligere afstand ned til københavnerne, hvor holdet har seks point ned til Brønshøj, der lige nu er placeret på den forkerte side af nedrykningsstregen.