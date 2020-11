Slagelse tabte to point

Den tidlige scoring virkede som lidt af en mental stopklods for Slagelse-spillerne, der ikke for alvor kom op i tempo i første halvleg. Der var dog optræk til flere fine chancer, men omvendt kan SBI også takke Mike Mortensen for, at man ikke kom bagud 0-2, da Anders Junge i to omgange var tæt på at score, inden Mike Mortensen var redningsmand på stregen ved at heade bolden over eget mål.

I de resterende minutter præsterede Slagelse at spille sig til et hav af halve og helt store chancer. Den største mulighed for en matchvindende scoring fik Mathias Holm, da han tilkæmpede sig et straffespark, som han selv ville sparke. Det var en dårlig ide, for en ellers godt spillende Mathias Holm sparkede bolden forbi mål. Det skortede dog ikke på chancer for Slagelse. Marius Kryger Lindh, Patrick Andersen, Frederik Christensen og Mathias Bjaldby havde alle gode tilbud, men ind i nettet kom bolden ikke. Derfor var det tydeligt, at Slagelse-spillerne følte, at de havde tabt to point og ikke vundet et, da kampen blev fløjtet af.