Mathias Thomsen og resten af det mandlige danske beachhåndboldlandshold har været i Bulgarien siden fredag, og tirsdag tager de hul på EM som forsvarende mester. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse-spiller er klar til EM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse-spiller er klar til EM

Sport Sjællandske - 13. juli 2021 kl. 06:22 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Det lykkedes ikke for det danske fodboldlandshold at vinde EM, men måske er det mere held for det mandlige beachhåndboldlandshold, der har Mathias Thomsen fra Slagelse med i truppen.

Tirsdag middag åbner holdet årets EM-turnering i Varna i Bulgarien mod Rumænien, og senere på dagen følger kampe mod både Tyrkiet og Norge.

Onsdag aften gælder det den sidste indledende kamp mod Spanien, og derefter går de tre bedste hold i puljen videre til mellemrunden.

I alt er der 18 hold med i turneringen, og Danmark er forsvarende mestre. Det er dog ikke ensbetydende med, at Thomsen & Co. er favoritter til at snuppe guldet igen.

- Strandhåndbold udvikler sig hele tiden, og det er nogle nye facetter med i spillet i forhold til tidligere. Alle landsholdene er gode, og blandt de bedste er det dagsformen, der bliver afgørende, siger Mathias Thomsen.

- Men jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at vi ikke gerne vil have en medalje med hjem, siger han.

30 grader og skyfrit

Det danske landshold har forberedt sig med to træningskampe mod Grækenland og Kroatien - og fået en forsmag på, hvad der venter i de kommende dage.

- Her er 30 grader varmt, og det hører jo til sporten, at det helst skal være godt vejr. Men en sky eller to på himlen ville da være meget rart, siger Mathias Thomsen, mens han puster lidt ud på hotellet i Varna, der ligger lige ud til Sortehavet.

- Vi bor ved stranden tæt på banerne, så det er fint. Varna virker som en storby og minder lidt om Barcelona. Der er masser af caféliv, og også stor interesse for sporten. Vi så finalen i U17 i går, og der var fuldstændig pakket på centre court, siger Mathias Thomsen, der glæder sig til at selv at komme i gang med turneringen - hvis han altså bliver udtaget til selve holdet.

- Vi er 12 spillere afsted, og der må kun være 10 med i en kamp. Så det kommer jo an på, hvordan trænerne prioriterer, siger vestsjællænderen.

Mathias Thomsen er med i truppen som forsvarsspiller, men kortene kan blandes på mange måder, så han er ikke garanteret spilletid.

- Vi har et utrolig fleksibelt hold, hvor mange kan spille flere pladser. Men bare det at få den her oplevelse og skulle repræsentere Danmark er kæmpe stort for mig. Sidst jeg var på landsholdet var som U19-spiller i 2013. Så det er jo nogle dage siden..., siger Slagelse-spilleren med et grin.