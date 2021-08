Slagelse B&I kunne ikke leve op til favoritværdigheden hjemme mod oprykkerne fra Karlslunde IF. Foto: Noah Thilemann

Slagelse snublede hjemme mod Karlslunde

Sport Sjællandske - 14. august 2021

Slagelse B&I skuffede, da de lørdag måtte se sig slået 1-2 mod divisionsdebutanterne fra Karlslunde IF i en rodet affære.

Nøjagtigt som i sidste weekends sæsonpremiere mod Young Boys FD fra Silkeborg stod Slagelse hjemme på Harboe Arena over for en oprykker og divisionsdebutant, da Karlslunde IF lørdag eftermiddag var på besøg i det vestsjællandske.

Det er nemlig også første gang, at Karlslunde er at finde i divisionerne, og faktisk blev lørdagens kamp mod Slagelse oprykkernes første hele divisionsdebutkamp.

Da Karlslunde IF i sidste weekend for første gang nogensinde skulle prøve kræfter med dansk divisionsfodbold, blev det nemlig en afkortet oplevelse.

Holdets sæsonpremiere i 3. division hjemme mod Vanløse varede nemlig blot 28 minutter, da dommeren herefter grundet tordenvejr over Hampen Park valgte at afblæse kampen ved stillingen 0-0. Hvornår den kamp genoptages vides endnu ikke.

Det var derfor et fortsat stort set ubeskrevet blad i divisionssammenhæng, der ventede Zouher Abdullatifs mandskab på denne kølige august-lørdag.

Cheftræneren havde dog inden lørdagens kamp ikke tøvet med at lægge favoritværdigheden over på egne skuldre, da han overfor Sjællandske understregede, at det var i vestsjællændernes egne hænder, hvorvidt det lørdag skulle blive til tre point eller ej.

Kampen startede i et hæsblæsende tempo.

Allerede efter to minutter viste udeholdet tænder, da Jean-Claude Bozga i en Karlslunde-omstilling blev overhalet indenom.

Karlslunde-kantspilleren fik dog ikke et ordentligt slutprodukt på den fremragende stikning.

Udeholdet viste samtidig i kampens indledning, at de på var kommet for at spille langs Slagelses flotte græstæppe - også helt nede fra egen målmand.

Den positive tilgang til fodboldspillet var dog efter seksminutters spil ved at koste udeholdet dyrt, da Marius Kryger læste en aflevering fra Karlslunde-keeperen.

Slagelse-kanten kunne dog ikke finde en medspiller i feltet, hvorfor den gode mulighed løb ud i sandet.

Efter den jævnbyrdige indledning var det derfor oprykkerne, der først skulle få hul på bylden.

Efter et Slagelse-hjørnespark endte en clearing foran feltet, hvor en mistimet tackling fra hjemmeholdets Nicolaj Østergaard efterlod vestsjællændernes restforsvar i alvorlig ubalance.

Udeholdets angriber Mathias Rehder afsluttede kynisk det stærke kontrastød med et køligt tip ind over Sebastian Olsen i målet.

Vestsjællænderne var kort tid efter tæt på at svare hurtigt igen, da en ellers ufarlig dybdebold blev giftig efter Marius Kryger kæmpede sig først frem til bolden.

Den fremstormende Karlslunde-målmand fik kun halvklaret sit indgreb, hvorfor bolden dumpede ned foran Mathias Bjaldby.

En sprællende Karlslunde-forsvarsspiller afværgede dog Slagelse-angriberens gyldne mulighed.

Hjemmeholdet fortsatte efterfølgende med at skabe muligheder.

Gode aktioner af velspillende en Rasmus Grosen endte således ud i en stor chance til Marius Kryger, der dog ikke fik effektueret Grosens flotte tværpasning til et mål.

Efter 24. minutters spil kunne divisionsdebutanterne dog ikke længere holde stand.

Efter en særdeles underholdende begyndelse på kampen bragte Bozga således fortjent balance i målregnskabet.

Hurtige Nicolaj Østergaard gjorde skaden ved 0-1-scoringen god igen med et fremragende indlæg ind til den fysisk stærke midterforsvar, der var lusket med frem i modstanderfeltet.

Her steg den 37-årige forsvarsgeneral til vejrs og pandede læderet i nettet.

Oven i den udlignende scoring modtog divisionsdebutanterne endnu et slag på tuden, da målscorer Mathias Rehder kort tid efter måtte lade sig udskifte med en skulderskade.

Sidste del af første halvleg var præget af mange tekniske fejl.

Hjemmeholdets bedste mand i første halvleg Rasmus Grosen var dog tæt på at bringe de rødblusede i front inden pausefløjt.

Højrebacken kunne dog beklageligvis se sin hårde afslutning gå snært forbi, hvorfor et lettere frustreret Slagelse-trænerteam gik til pausen med et kryds på resultattavlen efter en rodet men underholdende halvleg, der primært synes at være afviklet på udeholdets præmisser.

Ligesom i første halvleg var det i de sidste 45 minutter gæsterne, der kom bedst fra land med et par gode angreb.

Alligevel var det vestsjællænderne, som efter en god bolderobring på midten af Rasmus Søe fik sat Mathias Bjaldby perfekt op til anden halvlegs første store mulighed.

Sidste uges målscorer fik da også sat bolden i nettet, men dommeren havde korrekt set, at angriberen ulovligt havde brugt hånden til at tage læderkuglen ned, hvorfor scoringen ikke fik lov at stå ved magt.

I stedet for et Slagelse-mål blev det derfor udeholdet fra Vestegnen, som endnu engang skulle bringe sig i front.

Ligesom vestsjællænderne har en hovedstødsstærk forsvarsspiller i Jean Claude Bozga, så er det også tilfældet hos Karlslunde IF i den fysisk stærke Hervé Gamys.

Og i 67. minut nåede den tidligere HB Køge-spiller først på et hjørnespark og dirigerede på fornem vis bolden i kassen uden den store chance for Sebastian Olsen i målet.

1-2 til gæsterne som for alvor øjnede overraskelsen qua en føring på ny og et spilmæssigt overtag.

Den sidste del af kampen blev en vaskeægte slåskamp mellem de to mandskaber - ingen af de to hold fik dog skabt den afgørende mulighed.

De blot 231 tilskuere, der havde trosset det tvivlsomme sommervejr kunne derfor på trods af et væld af chancer i begge ender se opgøret slutte med tre scoringer og et bittert nederlag til vestsjællænderne.

Hjemmeholdet fandt aldrig rytmen i boldomgangen og formåede dermed ikke at leve op til den naturlige favoritværdighed mod oprykkerholdet, som kan tage retur til Vestegnen med en flot skalp på CV'et.

Vestsjællænderne har dermed fået en noget lunken start på tilværelsen i 3. division, hvor de efter sæsonens to første hjemmekampe mod to oprykkerhold står tilbage med tre point på kontoen.

I kommende uge venter der de rødblusede et tæt program, hvor de på Fyn onsdag klokken 18.30 møder Næsby.

Allerede lørdag 21. august skal Slagelse B&I-spillerne igen i aktion, når de i sæsonens tredje hjemmekamp tager imod Vanløse klokken 15.00.

For Karlslunde venter der ligeledes en travl uge, når de 18.30 på onsdag og klokken 13.00 på lørdag får besøg af henholdsvis Roskilde KFUM og Næsby.