Slagelses anfører Patrick Venzel fik æren af at blive den første spiller til at passere Næstveds keeper Viktor Anker i denne sæsons 2. divisionskampe. Han udlignede til 1-1 i lokalopgøret. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse slog hul på Næstveds defensiv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse slog hul på Næstveds defensiv

Sport Sjællandske - 04. oktober 2020 kl. 14:55 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Det meget imødesete lokalopgør mellem Slagelse og Næstved sluttede 1-1 efter en kamp, hvor forventningens glæde viste sig at være den største. Lokalopgøret peakede nemlig spændingsmæssigt, da der kort inden første fløjt blev fyret en stor mængde raketter af for at markere kampen.

Kampen udviklede sig meget som forventet. De to trænere havde læst hinanden godt, men der var dog ikke tvivl om, at Slagelse-træner Ulrik Balling havde fundet lidt flere huller hos sin modstander, end Næstved-træner Pedro Hipolito havde.

Begge trænere havde udset sig en bestemt side, der skulle lukkes ned i modstanderens opspil. Når Slagelses bagkæde skulle bygge op, blev presset vinklet således, at venstresiden med Rasmus Søe og Mike Mortensen ikke måtte få bolden, og når Næstved skulle bygge op, måtte Jesper Christiansen og Aleksa Todorovic ikke få lov til at bygge op.

Det betød, at det i store dele af første halvleg blev en omgang planløst boldtrilleri. Når der endelig var lidt ide og tempo i spillet, var det oftest Slagelse, der fik sat et godt angreb sammen. Opskriften var typisk, at Patrick Andersen droppede ned i midten og fik plads til at slå en diagonalbold, der skulle sætte Rasmus Søe op i venstre side. Herfra var der gode muligheder, når særligt Martin Jensen kom på bolden. Mateus da Costas store defensive mangler blev i den grad udstillet, og det skabte i et par tilfælde store chancer til Slagelse og Frederik Christensen. Christensen fik halvlegens største chance, da han efter 40 minutter blev spillet fri, men han kiksede sin afslutning. Minuttet efter var han atter på spil, men igen manglede afslutningen kvalitet hos den ellers så farlige Slagelse-angriber.

For Næstveds vedkommende var det en kamp som flere af de foregående. Det vil sige, at man trak sig langt tilbage på banen og stod kompakt. Når man havde bolden skulle det gå stærkt med at finde Abdoulie Njai eller Ahmed Hassan. Specielt Njai havde gode arbejdsbetingelser mod Christian Overby, der måtte bruge al sin rutine for at undgå at blive overløbet af den markant hurtigere Næstved-spiller.

Netop Abdoulie Njai kom dog frem til en stor chance, da han fem minutter efter pausen bragte Næstved i front.

Dermed lignede det en typisk Næstved-kamp. Uden at være prangende spillende, kom man i front og så skulle kampen ellers bare mures hjem.

Slagelse ville det dog anderledes. Uden at få sat et vedvarende pres sammen, så lykkedes det alligevel Slagelse at få udlignet.

Det skete, da Patrick Venzel udnyttede en returbold efter et hjørnespark til at sparke bolden i mål.

Dermed blev han den første spiller i denne sæsons 2. division til at score på Næstved-keeper Viktor Anker.

I de resterende 20 minutter af kampen var der ikke nævneværdige chancer til de to hold. Skulle der have været en vinder, var det nok hjemmeholdet, der førte chancestatistikken, men Næstved-spillerne vil givet være skuffet over, at man lukkede sæsonens første mål ind og dermed missede to vigtige point i topstriden med Nykøbing FC.