Slagelse skal håbe på mundheld

Sidste træningskamp blev nemlig tabt 1-3 lørdag eftermiddag ude til Næsby fra den vestlige 2. divisionspulje, og indsatsen var ikke noget at råbe hurra for.

- Der var nogle enkelte fine præstationer, men som hold var det ikke godt nok. Der skal mere til. For mange rammer ikke dagen, erkender vestsjællændernes sportschef Søren Andersen.

Der blev ikke scoret i de første 45 minutter, men efter pausen kom fynboerne først på tavlen to gange. Og så endda efter forholdsvis store, personlige fejl. Ved 1-0 blev der ikke clearet ordentligt på et indlæg og på et andet blev der begået straffespark.