Jacob Christensen (forrest i den sorte trøje) fik lidt af en helterolle i Slagelses sejr over Avarta. Foto: Mads Hussing

Slagelse sikrede sig overlevelse med sejr

Sport Sjællandske - 24. maj 2021 kl. 15:06 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Slagelse B&I var i kontrol, da holdet 2. pinsedag besejrede Avarta i 2. division med 3-1 og reddede sig en ny sæson i 2. division.

Der var lagt i kakkelovnen til en festdag på Harboe Arena i Slagelse, da de rødklædte værter bragede sammen med Avarta. Hjemmeholdet kunne nemlig sikre sig overlevelse, mens klubben samtidig kunne fejre 134-års fødselsdag.

Om det var nerverne hos Slagelse, der lige skulle dæmpes i kampens begyndelse, vides ikke, men det var gæsterne, der begyndte opgøret bedst og kom også frem til en stor chance efter fire minutters spil. Sebastian Olsen i hjemmeholdets mål reddede dog flot forsøget.

Zouher Abdullatifs tropper kom dog bedre med i opgøret efter en lidt haltende indledning. Faktisk kom Slagelse også frem til et par gode muligheder.

Først var Nicklas Venzel tæt på at bringe holdet foran med et godt hovedstød efter et kvarters spil, og få minutter senere var tilbagevendte Oussama Djafer-Bey tæt på at få sparket bolden i kassen efter en god tur ude i gæsternes højre side.

Slagelse i front Midt i første halvleg kom Slagelse så foran, da Mathias Bjaldby på ekvilibristisk vis fik sendt bolden i nettet med hælen efter et hjørnespark, hvor bolden hoppede og dansede inde i gæsternes felt, inden midtbanespilleren fik sidste fod på.

Efter hjemmeholdets føringsmål faldt tempoet i opgøret i forhold til i kampens begyndelse, hvor det hele bølgede frem og tilbage og med store chancer i begge ender.

Dog var Slagelse tæt på at bringe sig yderligere foran med syv minutter tilbage af første halvleg, da det unge 18-årige stortalent Nikolaj Østergaard lavede en flot soloaktion og driblede forbi et par Avarta-spillere, inden han fik afsluttet. Desværre for kantspilleren strøg bolden akkurat forbi den ene stolpe.

Til gengæld kom et andet Slagelse-talent på tavlen få minutter senere, da Jacob Christensen satte bolden i nettet til 2-0. Den 18-årige angriber fik bolden på kanten af feltet, og så tøvede han ikke et sekund og sparkede fladt bolden i kassen. Et flot mål af U19-spilleren, der samtidig var hans første mål for divisionsholdet. Mere skete der ikke før pausen, og derfor var stillingen 2-0 til Slagelse efter de første 45 minutter.

Hjemmeholdet i kontrol I begyndelsen af anden halvleg var Slagelse forholdsvis i kontrol. Hjemmeholdet sad på det spillet, mens Avarta hele tiden lurede på farlige omstillinger.

Samtidig blev tempoet stille og roligt trukket ud af kampen, hvilket måske var en del af vestsjællændernes gameplan, efter de var kommet foran. Derfor blev det også en relativt kedelig affære efter pausen, hvor de store chancer udeblev.

Med lidt over ti minutter tilbage fik Slagelse dog endegyldigt lukket kampen, da Jacob Christensen kom på måltavlen for anden gang i kampen. I første omgang fik Frederik Christensen afsluttet på mål, men gæsternes keeper fik kun halvklaret forsøget, og i stedet stod det 18-årige Slagelse-talent på det helt rigtige sted og var først over returbolden. 3-0 til hjemmeholdet, hvilket var helt fortjent.

Til sidst fik Avarta pyntet på hjemmeholdets føring og reducerede til 1-3, da bolden efter en tilfældighed faldt ned for fødderne af gæsternes Victor Wagner Pedersen, der sparkede læderet i kassen.

Mere skete der ikke i opgøret, og dermed sikrede Slagelse sig en ny sæson i 2. division, mens Avarta fortsat hænger fast i bunden og skal fortsætte kæmpe for overlevelse.