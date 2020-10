Foto: Per Christensen

Katrine Thomsen spillede stærkt i Slagelses forsvar. Foto: Per Christensen

Slagelse-sejr var aldrig i fare

Slagelses 3. divisionskvinder fulgte en flot premieresejr over Holbæk/Jernløse op med endnu en, da Yduns andethold var på besøg i Spar Nord Arena.

- Så går vi lidt i stå og laver kun fire mål i resten af kampen, mens de laver ni. Men det bliver aldrig spændende, for vores føring var for stor, konstaterer Hedemand, der især roser Katrine Thomsen for en stor kamp i forsvaret.