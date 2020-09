Mathias Thomsen er svær at stoppe, når han bryder gennem et forsvar. Han var en væsentlig årsag til, at Slagelse fik en sejr i premieren. Foto:Thomas Olsen

Slagelse-sejr i premiere

Roskilde fik så en udvisning og Slagelse bragte sig foran med to mål. Derfra meldte hjemmeholdet i Spar Nord Arena sig for alvor ind i kampen med stor energi, fik lukket godt af i forsvaret og begik meget få fejl i angrebet.

Dermed kunne oprykkerne sætte de første to point ind på kontoen og dem kommer der formentlig flere af, hvis Per Sabroes tropper kan opretholde samme energi og intensitet i den kommende del af sæsonen.

- Der var fed energi og også mange tilskuere, flere end jeg lige havde regnet med, lød det fra Slagelses lidt overraskende debutant på venstrefløjen, Johannes Slowik. Den tidligere Korsør/Tårnborg-spiller var ellers stoppet med håndbold for at spille lidt fodbold i serie 1-klubben B73, men Sabroe satte ham på banen efter et kvarters tid, og i 2. halvleg nåede han også at score et par fine fløjmål, der var med til at underbygge sejren.