Slagelse-profil tæt på Næstved-skifte

Sport Sjællandske - 18. juni 2021 Af Andreas Lissau

Der er som ofte godt gang i svingdørene hen over sommeren, når klubberne forud for næste sæsons strabadser tager spillermaterialet under lup, imens spillerne samtidig selv tager deres fodboldtilværelse op til revision.

Og her er et af de første - og hvad der kan ende med at blive et af sommerens mere opsigtsvækkende klubskifter i lokalt regi - allerede under opsejling.

Den 26-årige SBI-offensiv Frederik Christensen bekræfter således over for sn.dk, at han har været på besøg hos »de grønne«.

- Næstved tog kontakt til mig, og jeg har derfor været forbi til en snak og en rundvisning. Jeg har fået et rigtig godt indtryk af dem og faciliteterne - jeg kan mærke, at de meget vil have mig, og det er noget, jeg vægter højt, når jeg skal vælge klub, lyder det fra Frederik Christensen, der i den netop overståede 20/21-sæson blev noteret for otte scoringer i 2. division.

Den mangeårige SBI-spiller sluttede med de rødblusede uden for top seks i den forgangne sæson, hvilket betyder, at vestsjællænderne i den kommende sæson kommer til at gøre sig i den nye 3. division - landets fjerdebedste række.

Næstved sluttede derimod i top seks, hvorfor de kommer til at tørne ud i 2. division.

Det er da også blandt andet ambitionerne om at spille på et højere niveau, der har fået klubmanden til at se sig om efter nye græsgange.

- Jeg undersøger egentlig bare mulighederne lige nu. Det handler om, at jeg gerne vil spille på højst muligt niveau, og så skal det samtidig hænge sammen med, at jeg bor i København, og har mit studieliv herinde, forklarer Christensen, der ved siden af fodbolden læser Økonomi.

Fortsat i tænkeboks Angriberen understreger, at han fortsat er i tænkeboks i forhold til et eventuelt klubskifte, og at han stadig er åben for øvrige klubber, ligesom et år mere i Slagelse heller ikke er udelukket.

Ifølge sn.dk's oplysninger, synes et skifte til lokalrivalerne dog at være ganske tæt på at blive en realitet.

Hvis det skulle udfaldet, så erkender Christensen, at det måske vil fremprovokere panderynker blandt Slagelse-folket.

- Det vil nok være lidt specielt grundet rivaliseringen, selvom den ikke er helt så markant, som den har været. Så ja, det ville måske skuffe nogen, men i og med de ikke spiller i samme række, så ville det nok tage toppen af det, lyder det fra angriberen.

Klubbernes marked Næstved-sportschef, Peter Dinesen, bekræfter sommerflirten.

- Han er en dygtig spiller, og kunne være rigtig spændende at få ind, siger sportschefen.

Frederik Christensens ambitioner om at finde en klub højere oppe i rækkerne er ifølge Dinesen en del af en klar tendens på spillermarkedet forud for næste sæson.

Med den nye divisionsstruktur, der implementeres efter sommerferien, er der nemlig blevet skåret gevaldigt ned på antallet af sjællandske hold i den nye landsdækkende 2. division, hvilket ifølge sportschefen har affødt en særdeles gunstig position for klubben i jagten på forstærkninger.

- Vi ser, at det er klubbernes marked lige nu. Min telefon ligger sjældent stille i disse dage. Der er mange dygtige spillere, der mærker, at det er lidt sværere at finde en klub fra 2. division og op, og at klubberne samtidig ikke har ligeså mange penge at gøre med efter pandemien, der har tæret på spillerbudgetterne mange steder, fortæller Dinesen.

Sjællandske kunne desuden i går skrive, at Næstved har valgt at ophæve kontrakterne med brasilianske Edson Aquino samt Lucas Rejnhold Steen, mens andre igen ikke får forlænget deres aftaler. Det drejer sig om Marcus Korang samt de to tyskere Can Özkan og Alexander Schmitt.

Christoffer Thrane har også kontraktudløb 30. juni, men vil gerne blive i klubben, selv om der ifølge oplysninger er interesse om ham fra andre klubber. Det er dog endnu uvist om samarbejdet forlænges. I forhold til prøvespillere har hele ugen budt på flere nye ansigter fra nær og fjern. Blandt andre Abdou James Goddard, der for AB Tårnby var noget af en mundfuld for Næstved-forsvaret i deres indbyrdes møde i 2. division.