Send til din ven. X Artiklen: Slagelse-profil skifter til Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse-profil skifter til Næstved

Sport Sjællandske - 26. juni 2021 kl. 10:32 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Slagelse B&I-angriberen, Frederik Christensen, skifter officielt til Næstved Boldklub.

Sjællandske kunne i sidste uge fortælle, at et ganske bemærkelsesværdigt klubskifte i lokalt regi var under opsejling.

Nu er parterne så nået til enighed.

»De Grønne« har dermed sikret sig en offensiv forstærkning til kommende sæson i den landsdækkende 2. division,

- Efter gode snakke med Peter Dinesen og Peter Bonde er valget faldet på Næstved, fordi de har et professionelt set-up og samtidig har fået et super attraktivt fodboldhold. Jeg glæder mig til den spændende udfordring der venter i Næstved Boldklub og til at møde mine nye holdkammerater, udtaler den 26-årige Slagelse-dreng til Næstveds Facebook-side.

Næstveds nye assistenttræner, Ulrik Balling, der tidligere har arbejdet med Frederik Christensen i Slagelse, glæder sig over tilgangen.

- Frederik har udviklet sig til at være en profil i rækken. Han er hurtig, fysisk stærk og har en god teknik. Der bliver en del forsvarsspillere, som for noget at se til. Han er pågående og ikke bange for at tage slagsmålene i feltet. Nu gælder det om, at han udover de mange assists, som han altid har lavet også får lagt endnu flere scoringer ind på målkontoen. Forventningerne til ham er store og det trives han rigtig godt med, lyder det fra Balling.

Slagelse B&I, hvor Christensen har været en bærende spiller, skal dermed se sig om efter nye offensive løsninger inden deres sæsonstart i 3. division.

Frederik Christensen blev i 20/21-sæsonen noteret for otte Slagelse-scoringer i 2. division.