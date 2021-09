Slagelse på ny hård opgave mod topholdet

- Det vil være mærkeligt, hvis ikke rækkens nummer ét, der kun har sat to point til, undervurderer et forholdsvis nyt Slagelse-hold, der ligger fjerdesidst i en eller anden grad. Men det kan også sagtens have den modsatte effekt, at de vil sætte tingene på plads efter at have spillet uafgjort sidst. Så det er måske ikke til vores fordel at møde dem lige præcis nu, vurderer Abdullatif, som dog har stor tro på, at hans hold vil yde førerholdet hård modstand.