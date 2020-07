Mathias Andersen nåede aldrig for alvor at gøre sig gældende for Slagelse. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Slagelse ophæver med kantspiller

Sport Sjællandske - 12. juli 2020 kl. 20:28 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev aldrig det lykkelige fodbold-ægteskab, der ellers var lagt op til, da Slagelse og Mathias Andersen fandt hinanden sidste år og skrev kontrakt for de kommende to sæsoner.

Skader og manglende spilletid har sat en stopper for Mathias Andersen i jagten på succes i det vestsjællandske. Det tager begge parter nu konsekvensen af ved at går hver til sit.

- Jeg er først og fremmest ked af, at vi ikke var i stand til at forløse det potentiale, som vi kan se, at Mathias besidder. Han har været en del skadet, og så har Ulrik Balling foretrukket andre spillere, når han har været klar til at spille, så det er en fin løsning for begge parter, siger sportschef Søren Andersen.

Mathias Andersen kom til Slagelse fra Næstved for et år siden, og i den sidste sæson i Næstved var det sporadisk med spilletid til Andersen dels på grund af skader, og dels fordi Næstved-holdet præsterede godt, mens Mathias Andersen sad udenfor. Man kan ikke helt på samme måde sige, at Slagelse præsterede godt, mens Mathias Andersen var skadet i den forgangne sæson, men der var alligevel et godt stykke vej til spilletid for Andersen, der stort set kun sad på bænken, når han var klar.

- Jeg føler ikke, at jeg fik chancen. Ulrik Balling havde nogle spillere, han foretrak fremfor mig, og derfor vil jeg bare gerne ud og finde en klub, hvor jeg kan komme til at spille fast. Det har jeg brug for, siger Mathias Andersen.

Den offensive spillere understreger, at de tidligere skadesproblemer er et overstået kapitel.

- Jeg er fit og klar til at spille nu. Der var ikke de store udsigter til spilletid i Slagelse, men når jeg finder en ny klub, er jeg klar til at spille fra første træning, siger Mathias Andersen.

Lige nu holder Mathias Andersen lidt sommerferie, men han er så småt ved at gå i gang med at lede efter en ny klub.

- Jeg vil bare gerne spille på så højt et niveau som muligt, men fremfor alt vil jeg gerne spille, og det bliver helt sikkert min prioritet, når jeg skal finde en ny klub. Jeg er topmotiveret og glæder mig til at komme i gang igen, siger Mathias Andersen.

Han har tidligere spillet i Brøndby, HIK, Næstved og nu altså Slagelse.