Ida Koefoed vågnede op til dåd efter pausen, men det hjalp ikke Slagelse til point mod AB.

Slagelse mødte først op i pausen

23. februar 2020

En skidt første halvleg endte med at koste Slagelse point i udekampen mod AB. Derfor er lektien fra søndagens opgør, at det unge Slagelse-hold skal blive bedre til at være klar fra første fløjt. Kampen endte 21-20 til AB efter, at hjemmeholdet havde været foran med 14-8 ved pausetid.

- Det var rent ud sagt noget pis, at vi tabte den kamp, for det var mest af alt, fordi vi ikke var klar i første halvleg. Vi dækkede simpelthen for dårligt op, siger Sebastian Hedemand.

Slagelse-træneren er særligt irriteret over nederlaget, fordi Slagelse endte med at spille en hæderlig anden halvleg.

- Vi spillede en fantastisk anden halvleg, så derfor er jeg irriteret over, at vi ikke fik noget med fra kampen. I slutfasen fik vi i to omgange en udvisning, og de var gode nok, men de var bare afgørende for, at vi ikke kom op at føre, siger Sebastian Hedemand.

- Vi skal huske på, at vi har et ungt hold, der lærer i hver eneste kamp. Derfor gør det også ondt på dem, at vi nu har tabt nogle kampe på stribe, men jeg er stadig fortrøstningsfuld i forhold til at blive i rækken. Jeg tror, vi klarer den, og vi har alle muligheder for at lukke den med tre-fire point mere, siger Sebastian Hedemand, der fremhæver Ida Koefoed for en flot anden halvleg.

- Ligesom resten af holdet spillede Ida ikke nogen stor første halvleg, men hun kom for alvor i gang efter pausen, siger Sebastian Hedemand.