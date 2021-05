Cagri Erdem (forrest til højre) var lørdag hevet ned på Slagelses hold i Sjællandsserien, hvor han spillede en stor kamp. Foto: John Ringstrøm

Slagelse måtte overgive sig til sidst

Sport Sjællandske - 08. maj 2021 kl. 19:16 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Et hårdt kæmpende Slagelse-mandskab måtte til sidst overgive sig i Sjællandsserien mod topholdet fra Solrød. Længe lignede det ellers, at de to hold ville dele i porten lørdag eftermiddag.

En dyr fejl i det 88. minut endte dog med at blive vital for vestsjællænderne, og så kunne gæsterne rejse hjem med en sejr på 2-1.

Inden da havde Slagelse ellers spillet en flot kamp, hvor de i hele anden halvleg holdt topholdet væk fra fadet og gav ikke de store chancer væk.

Derfor var det også en meget ærgerlig Slagelse-træner Michael Sommer, der efter kampen satte et par ord på det tunge nederlag.

- Jeg er meget skuffet over resultat, for vi leverede en rigtig flot kamp. Vi spillede mod på papiret rækkens andet bedste hold, og jeg må bare sige, at vi specielt i første halvleg spiller fantastisk fodbold, og vi har også nogle store chancer, som vi ikke udnytter. Jeg synes faktisk ikke, at Solrød har særlig meget, så jeg er meget ærgerlig, sagde Michael Sommer efter kampen med et stort suk i stemmen.

Især måden hvorpå Slagelse indkasserede nederlaget mod slutningen af opgøret ærgrede cheftræneren, der mener, at et uafgjort resultat havde været mest fair.

- Anden var mere lige, og der spillede vi ikke helt så godt. De trykkede os mere ned der, og vi havde sværere ved at spille, og så tager vi nogle forkerte beslutninger til sidst, og så straffer de vores fejl. Den kamp skulle bare være endt uafgjort, for der skete ingenting i anden halvleg, som gjorde, at der skulle være kommet en scoring mere. Jeg må bare rose mine spillere for en fantastisk indsats, sagde cheftræneren.

Rutine fra førsteholdet

Blandt de 11 startende spillere var et velkendt ansigt, da den normale førsteholdsspiller og ikke mindst rutinerede Cagri Erdem var i aktion for Sjællandsserie-holdet, og den 30-årige kantspillers betydning var ikke til at tage fejl af i opgøret.

- Det betød utrolig meget for os lige præcis i dag (lørdag, red), fordi vi spillede også mod et hold med en noget højere gennemsnitsalder end os. Den ro og rutine, som han gik ind og bragte i sådan en kamp, er noget, som vi ikke rigtig har ellers i de andre kampe. Så hans betydning var enorm, for han holdt ligesom snor i alle de andre, og han fik tingene til at stemme helt for alle, lød de afsluttende ord fra Michael Sommer.

Nederlaget til Slagelse betyder, at holdet fortsat er placeret på næstsidste pladsen med 25 point, mens de vestsjællændernes overmænd fra Solrød i skrivende stund er oppe ved siden af Ringsted på førstepladsen.