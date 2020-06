Som det ser lige nu kommer Slagelse til at spille for tomme tribuner i søndagens hjemmekamp mod FC Sydvest. Foto: John Ringstrøm

Slagelse må ikke lukke tilskuere ind

Sport Sjællandske - 10. juni 2020 kl. 15:06 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens man i Næstved er gået i gang med forberedelserne til at lukke tilskuere ind til lørdagens hjemmekamp mod Vendsyssel er det endnu ikke tilladt at lukke tilskuere ind til hjemmekampe i 2. division. Dermed ser det lige nu ud til, at Slagelse B&I kommer til at spille for tomme tribuner, når man søndag tager imod FC Sydvest i nedrykningsspillets første kamp.

Forklaringen er den, at landets to bedste fodboldrækker anses som professionelle rækker og derfor er omfattet af den bekendtgørelse, der tillader op til 500 mennesker til en kamp. I forbindelse med 2. divisionskampene er man stadig omfattet af forsamlingsforbuddet, der dikterer, at man maksimalt må være 50 mennesker samlet.

I sagens natur betyder det ingen tilskuere. Det er en situation, der i den grad skaber ærgrelse hos SBIs bestyrelsesmedlem og kampafviklingsansvarlige Mick Keller.

- Når man som vi kan i Slagelse, kan leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så kan jeg ganske enkelt ikke forstå, hvorfor vi ikke kan få lov til at lukke folk ind. Vi har faciliteter, der svarer til dem, man har i superligaen og 1. division, så for mig giver det ingen mening, siger Mick Keller.

- Jeg kan som sådan godt forstå, at man fra central side har besluttet noget overordnet, men i dette tilfælde bliver vi desværre hårdt ramt af det, siger Keller.

Han understreger, at der fortsat arbejdes og ikke mindst håbes på at få den afgørelse omstødt frem mod søndagens hjemmekamp.

- Vi arbejder på at få lov til at komme ind under den bekendtgørelse, der omfatter superligaen og 1. division. Vi håber, at 2. division kan nå at blive indrullet her, så vi kan få tilskuere på stadion på søndag, siger Mick Keller.

Hvis det nuværende scenarie når at blive ændret, vil Slagelse B&I være klar til at tage imod fans og sponsorer.

- Det er klart, at jeg vil foretrække, hvis vi kan nå at få en kontramelding inden fredag middag, og jeg har været i kontakt med vores leverandører for at høre, hvor langt jeg kan strække de forskellige bestillingsfrister, så det er plan A, og vi håber stadig på, at den kan eksekveres, siger Mick Keller.

Skulle det ende med en sen udmelding, om at tilskuere i modsætning til nu alligevel er velkomne på stadion til 2. divisionskampe, så er Mick Keller klar med en plan B eller C for den sags skyld.

- Så trækker vi en kanin op af hatten. Vi skal nok være i stand til at stable noget på benene, hvis vi får muligheden forsikrer Mick Keller, der har været meget foretagsom i forbindelse med corona-krisen.

Blandt andet lancerede man en støttepakke, som blev modtaget overvældende godt blandt folk, der bakker klubben op.

- Blandt andet også derfor håber vi på at kunne få folk på stadion, da vi meget gerne vil i gang med at betale tilbage på den enorme og overvældende opbakning, vi har mødt. Det har virkelig skabt glæde her i klubben, og det er en opbakning, der forpligter, siger Mick Keller.

Som en ny service kan man nu modtage SMS-opdateringer fra Slagelses kampe, hvis man ikke selv kan være på stadion, som noget tyder på, at man ikke kan lige nu.

- På kampnyt.dk kan man melde sig til, så man vil modtage SMSer med opdateringer under kampene, siger Mick Keller.