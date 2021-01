Slagelse-keeper ude af koma

»Vi kan på vegne af familien oplyse, at Lukas i går er vågnet af koma og viser for nuværende positive fremskridt. Lukas har endvidere overbragt en hilsen til truppen«.

Sådan lyder den positive opdatering på Slagelse B&I's Facebook-side tre dage efter, at 2. divisionsklubbens 20-årige målmand Lukas Olesen faldt livløs om under en træning.

»Der skal lyde en stor tak for de mange hilsener, der er kommet fra klubber og personer. De minder os om at 'Fodbold Danmark' er ét stort hold. Vi glæder os til at se ham - og vi vil stå bag ham hele vejen«, står der i opslaget.

Desuden forsøger klubben at »stå bag« de holdkammerater, der er påvirket af keep- erens uhyggelige kollaps.

Derfor er resten af truppen blevet tilbudt krisehjælp hos en psykolog, men Mick Keller ønsker ikke at oplyse, om nogle af spillerne har ønsket at gøre brug af tilbudet.

- Vi har en plan for, hvordan vi kommer videre, men ellers har jeg ikke de store kommentarer. Vi har brug for at stå sammen - mere end at nogen »kigger på«, siger han.