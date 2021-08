Se billedserie Slagelse B&I?s assistenttræner, Henrik Carlson, forsøgte uden det store held flere gange at råbe sine spillere op i gear under lørdagens kamp mod Karlslunde. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Slagelse jagter hurtig genrejsning efter skuffelse

17. august 2021

Efter en periode med særdeles lovende takter, der blev forløst med premieresejren hjemme mod Young Boys FD, så ramte vestsjællænderne en kollektiv »offday«, da det lørdag blev til et skuffende nederlag hjemme mod oprykkerne fra Karlslunde IF.

Sådan lyder cheftrænerens egen vurdering.

- Vi underpræsterede over hele banen. Det var ikke rart at se. Vi tog lidt et »klassisk« skridt tilbage efter en rigtig god periode, siger Zouher Abdullatif og fortsætter:

- Jeg synes faktisk ikke, der var så meget positivt at tage med. Det fik jeg fortalt drengene mandag, og vi fik set lidt video fra kampen og fik trænet godt igennem efterfølgende. Så nu handler det om hurtigt at få løftet os igen - især i den her august måned, hvor kampene kommer som perler på en snor, lyder det fra cheftræneren.

Allerede onsdag aften får Abdullatifs mandskab mulighed for en hurtig genrejsning, når vestsjællænderne på Fyn møder Næsby Boldklub.

Selvom fynboerne, der ligger sidst i rækken, har fået en tung sæsonstart med et 4-0-nederlag i premieren mod FC Roskilde og endnu et nederlag i anden runde på 0-2 hjemme mod BK Frem, så er der absolut ingen grund til at undervurdere onsdagens modstander, lyder det fra Zouher Abdullatif.

- Jeg forventer ikke nødvendigvis en pragtindsats mod Næsby, men der bliver brug for, at vi finder et højere niveau frem mod et rigtig godt Næsby-hold. Det bliver en meget lige kamp, siger cheftræneren og uddyber:

- Det kan godt være, de har indkasseret seks mål uden selv at score, men man bliver nødt til at se på de enkelte kampe og deres hidtidige modstanderes kvalitet. De har skabt rigeligt med chancer i begge deres første kampe, hvor det har været kvalitet og marginaler, de har manglet. Det kan være de finder det frem mod os, så vi skal prøve at gøre det så svært for dem som muligt ved at arbejde benhårdt - også når spillet ikke fungerer, siger Abdullatif.

Det er ikke mere end 15 dage siden Slagelse-mandskabet sidst var en tur over Storebæltsbroen, da de gæstede Tarup-Paarup i pokalen.

Her blev det til 0-1 til de rødblusede og et videre avancement efter en scoring af den nytilkomne angriber Ahmad Traoré, der dog efterfølgende har pådraget sig en akillesseneskade, og derfor er ude i otte til ni måneder.

Zouher Abdullatif har dog tro på endnu en vestsjællandsk succesoplevelse på Fyn.

Og skulle det ikke blive tilfældet, så vil det fortsat være en rolig mand i cheftrænerstolen, forsikrer han.

- Sejrer avler selvtillid. Og især med den trup, vi har lige nu, der har brug for selvtillid og tro på egne evner, så vil vi da rigtig gerne have pointene. Men lidt klichefyldt, så vil jeg sige, at vi godt ved, det her ikke bliver et 100-meterløb, men et langt maraton, og jeg har stor tro på det, vi laver, lyder det fra cheftræneren.

Sidst de to mandskaber tørnede sammen var i en nedrykningsgruppekamp i 2. division tilbage i juni sidste år, hvor Slagelse dengang kunne tage retur til Vestsjælland med en 1-2-sejr.

Kampen onsdag fløjtes i gang klokken 18.30.

Allerede på lørdag skal vestsjællænderne igen i aktion, når Vanløse kommer på besøg klokken 15.00 i Slagelse.