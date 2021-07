19-årige, Anders Kaiser, skiftede som U15 til FC Midtjyllands talentakademi. Nu er offensivspilleren tilbage i sin hjemby. Foto: Slagelse B&I

Slagelse henter talent hjem

Sport Sjællandske - 07. juli 2021 kl. 14:25 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Flere bærende profiler har de seneste uger sagt farvel i Slagelse B&I. Onsdag blev der dog sagt goddag og ikke farvel på klubbens kontor.

For to uger siden kunne vestsjællænderne fortælle, at den tidligere Slagelse-spiller, Rasmus Grosen, er tilbage i folden forud for kommende sæson.

Nu kan klubben præsentere endnu en Slagelse-drengs tilbagevenden - den 19-årige offensivspiller, Anders Kaiser.

Kaiser vender således hjem til klubben, hvor han spillede i sine unge fodbolddage, inden han som U15 skiftede til FC Midtjylland, hvor han skrev kontrakt med akademiet.

- Jeg er virkelig glad for denne her aftale. Det er ikke en aftale, der er kommet i hus over natten. Det har været længe undervejs, og den har været værd at kæmpe for, udtaler cheftræner, Zouher Abdullatif, til klubbens hjemmeside.

Cheftræneren omtaler Anders Kaiser som en talentfuld ung profil, der er hårdtarbejdende og fylder meget på banen.

- Det er en af de aftaler, jeg er utrolig stolt af. En ung talentfuld spiller, som vi sender til Midtjyllands Akademi, hvor han bliver skolet af nogle af de bedste. Efter et kort ophold i København, formår vi nu at hente ham hjem til klubben igen. Han er en af de spillere og en del af den historie, vi hver dag arbejder for, tilføjer cheftræneren.

Hovedpersonenen er glad for aftalen.

- Jeg glæder mig til igen, at repræsentere den klub, jeg tidligere har repræsenteret. Byen betyder utrolig meget for mig - også klubben selvfølgelig. Jeg er født og opvokset i Slagelse, så det er en by, der betyder meget for mig, udtaler Anders Kaiser til klubbens hjemmeside.

I oktober skiftede Kaiser fra FC Midtjylland til Frederiksberg-klubben, FA 2000, hvor det blev til syv indskiftninger og én enkelt starter.