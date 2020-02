Slagelse Hockey Klub sikrede sig en samlet andenplads i Varna og rykkede op i B-divisionen sammen med de ukrainske mestre. Foto: Slagelse Hockey Klub

Slagelse har spillet Danmark tilbage i B

Sport Sjællandske - 18. februar 2020 Af John Ringstrøm

For to år siden kunne Sørbymagles daværende danske mestre i indendørs hockey ikke holde fast i den danske plads i Europa Cup'ens B-division og rykkede derfor ned i C.

Men i år har Slagelses mænd spillet Danmark tilbage i B-divisionen, da de rykkede op sammen med de ukrainske mestre, HC OKS-SHVSM Vinnitsa.

Det skete ved turneringen i den bulgarske by Varna, samme sted slagelseanerne også rykkede op i B-divisionen i 2016.

I den indledende pulje startede vestsjællænderne med at vinde hele 6-3 over de formodede stærkeste konkurrenter i puljen, Cardiff & Met fra Wales, og derefter blev det til sejr på 4-2 over de skotske mestre Western Wildcats HC og tilsidst 5-4 over Soroksari HC fra Ungarn.

Slagelse fik dermed maksimumpoint med over i oprykningsspillet, hvor de fik følgeskab af Cardiff.

Her var første modstander Vinnitsa, som havde vundet den anden pulje.

- I den kamp faldt vi sammen og fik meget sent fat i vores spil. Derfor endte vi med at tabe 5-10, lyder det fra Slagelses anfører, Mikkel Steinmetz.

Det betød, at Slagelse skulle slå de italienske mestre HC Bra.

- Vi var max opsat på at slå dem og sikre Danmark en oprykning til Trophy (B-divisionen i 2021, red.). Vi kom langsomt godt fra start og efter en halv time var vi foran 4-0. Så satsede HC Bra hele butikken ved at tage målmanden ud. Det gav dem to mål til 4-2. Heldigvis fik vi løst deres offensive opdækning og lagde bolden i mål på kort hjørne til 5-2, fortæller Steinmetz.

Italienerne fik et trøstmål til 5-3, men det var kun kosmetisk.

Mikkel Steinmetz' lillebror, Lasse, blev Slagelses topscorer i turneringen med 12 mål.

Slagelse og ukrainerne løb dermed med de to oprykningspladser.

- Det er dejligt, at vi endnu engang kan spille os tilbage i B-divisionen, hvor vi hører hjemme. I 2017 og 2018 overlevede vi begge gange i B-divisionen. I 2018 tabte vi desværre det danske mesterskab til Sørby, der repræsenterede Danmark og desværre rykkede ned i C, konstaterer Slagelse-spilleren, der som næste mål har at vinde det danske mesterskab ved Final 4-stævnet i Odense 7. marts.

- Generelt har det været en god turnering i Varna med højere niveau i C-divisionen end vanligt. Det har været vores fordel, at vi har opfostret nogle af vores egne talenter til at kunne spille med på lige fod med de ældre, erfarne spillere. Det har gjort vores trup meget mere bred. Det ser meget lyst ud med disse unge talenter for fremtiden. En stor forløsning og endnu en bekræftelse på, vi hører hjemme i Trophy, siger Mikkel Steinmetz.