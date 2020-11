Se billedserie Slagelse måtte se sig besejret med 3-1 ude mod Brønshøj, der ellers ikke havde vundet en hjemmekamp siden 9. november 2019. Foto: Thomas Løser

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse har sat sig selv under pres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse har sat sig selv under pres

Sport Sjællandske - 14. november 2020 kl. 17:01 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Det mere end duftede af fodbold, da Slagelse var en tur forbi Tingbjerg Ground for at møde de lokale helte fra Brønshøj.

Brønshøj havde ikke vundet en hjemmekamp siden 9. november sidste år, så rent statistisk var der gode chancer for, at Slagelse kunne hente et eller tre tiltrængte point mod denne sæsons største skuffelse i 2. divisions pulje 2.

Samtidig var kampen i Brønshøj en kærkommen chance for revanche for Slagelse, der i onsdagens pokalkamp var blevet kørt midt over med 0-9 hjemme mod Lyngby.

Op til kampen var det dog ikke pokallussingen, der fyldte hos Slagelse. Det var spørgsmålet om, hvem der var til rådighed i forhold til det coronatilfælde, man har haft i truppen. Ud fra lørdagens startopstilling var alle mand med igen. Det var kun Mathias Bjaldby, der var fraværende, og derfor kan man efterhånden regne ud, at det er den stærke midtbanespiller, der er smittet med corona.

Frederik Christensen havde karantæne hos Slagelse, og det sendte unge Mathias Holm i front. Han formåede ikke for alvor at følge op på de lovende takter fra den seneste 2. divisionsoptræden. Lidt for mange boldtab og lidt for tandløst duelspil var ikke blot et kendetegn for Mathias Holms præstation. Det samme kunne i det store hele siges om Rasmus Tangvig, Marius Kryger Lindh og Martin Jensens indsatser.

Ulrik Balling havde ændret formation til noget, der mindede om 4-3-3, men den ønskede chanceproduktion udeblev i første halvleg, da det kun var skudchancer fra en ufarlig distance, som Slagelse kom frem til, og den ene halvstore mulighed, der var inden pausen, bankede Rasmus Tangvig ud af stadion.

I stedet bragte Aleksander Lazarevic hjemmeholdet foran, da han flugtede bolden i mål foran den tidligere holdkammerat fra Hvidovre, Mike Mortensen.

I pausen blev der vanen tro rettet til, og det betød, at Slagelse kom stærkt ud til anden halvleg. Her fik en ellers usynlig Martin Jensen udlignet, da han flot fangede en lang fremlægning og fik scoret med lidt hjælp fra en Brønshøj-spiller.

Bedst som det lignede et vestsjællandsk frontalangreb på alle tre point og en forlængelse af Brønshøjs sløje hjemmebanestatistik dukkede Lazarevic igen op og var mand for en scoring,

Her så Slagelse-keeper Christoffer Monty ikke helt heldig ud, men han skal dog på ingen måde tage hele skylden for scoringen.

Slagelse havde efterfølgende flere gode muligheder for at komme tilbage på omgangshøjde, men Mathias Holm og Rasmus Tangvig savnede den nødvendige skarphed, og så var der dømt forløsning, da Jonas Hemmingshøj kort før tid gjorde det til 3-1 for Brønshøj, som dermed fik sin første sejr i 2. division siden 5. september, da AB Tårnby blev besejret. For Slagelses vedkommende ligner det mere og mere et skidt efterår, der vil kræve en sejr mod AB Tårnby i den sidste kamp, hvis der skal være lidt julestemning i Slagelse.