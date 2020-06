Slagelse hænger fast i suppedasen

Der var rigtig gode muligheder for at spille sig nærmest i sikkerhed for Slagelse B&I i lørdagens 2. divisionskamp hjemme mod bundproppen Ringkøbing.

Ringkøbing kom foran 1-0 på et flot langskud af Dennis Juelsgaard minuttet før pausen, og et lille kvarter inde i 2. halvleg på 2-0 efter et noget sløvt dømt straffespark. Forseelsen af Rasmus Søe var for så vidt god nok, men dommeren var noget langsom til at dømme det.