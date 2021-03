Slagelse var godt med i første halvleg mod topholdet Nykøbing, men man gik kold efter pausen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Slagelse gik kold efter pausen

Sport Sjællandske - 21. marts 2021

På to skæbnesvangre minutter i anden halvleg smed Slagelse chancen for point mod topholdet Nykøbing i skraldespanden.

Efter en time, hvor Slagelse i det store hele havde været fint med i kampen mod rækkens suveræne tophold, scorede Nykøbing to gange på cirka 100 sekunder, og så var kampen afgjort.

Det var en udvikling, der ikke just lå i kortene efter de første 45 minutter, hvor Slagelse kunne sidde i

Slagelse-træner Zouher Abdullatif er en handlingens mand. Han havde i den forbindelse fundet anledning tre mand i startopstillingen i forhold til forårspremieren i Næstved.

Mest bemærkelsesværdigt var det, at Sebastian Olsen havde afløst uheldige Christoffer Monty i Slagelse-målet, mens Magnus Drews havde erstattet en skadet Cagri Erdem på højre back. Længst fremme var der også foretaget en ændring, idet Mikkel Milton havde sendt Mathias Bjladby ned på midtbanen, hvilket i sidste ende sendte Patrick Andersen ud på bænken.

Ændringerne så i den grad ud til at have tætnet den Slagelse-defensiv, der mod Næstved tillod bunkevis af chancer til de grønne. Mod Nykøbing var der anderledes facon over Slagelses defensiv, og særligt i første halvleg så Slagelse ud til at have godt styr på kampen.

I den første halve time var der ikke mange chancer at berette om. Faktisk var det lid mod spillets udvikling, at det efter 30 minutter var Nykøbing og Mads Carlson, der fik kampens første store mulighed. Efter et indlæg tordnede Nykøbing-spilleren bolden på den ene stolpe uden chance for den debuterende Slagelse-keeper Sebastian Olsen, der senere i første halvleg leverede en god redning, da han stoppede Nicolaj Bonde fra at bringe Nykøbing i front. Hos Slagelse fik Jean-Claude Bozga den største mulighed inden pausen, da han headede bolden lige over målet.

Den gode fornemmelse, som Slagelse-spillerne må have siddet med i pausen var borte med blæsten efter pausen. Måske fordi den fysiske medvind fra første halvleg nu var forvandlet til modvind. Som i en lilleput-kamp virkede det til, at vinden i den grad spillede ind, for Slagelse blev en sjælden gæst på Nykøbings banehalvdel efter pausen, og i stedet slog Claus Jensens tropper til.

Efter 64 minutter bragte Andreas Holm gæsterne i front, og få sekunder senere lukkede Kristian Lindberg kampen med en scoring mere.

Med 10 minutter tilbage gik Slagelse mere eller mindre op i limningen, da Nicklas Venzel og Rasmus Søe i fællesskab fik serveret en friløber til Mathias Gehrt, som i sidste ende gav Nykøbing den tredje scoring.

I kampens overtid fik Frederik Christensen tilkæmpet sig et straffespark, som Jean-Claude Bozga udnyttede til at reducere til slutresultatet 1-3.

Slagelse skal allerede i kamp igen fredag, hvor man skal en tur til Gentofte for at møde HIK.