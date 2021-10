Slagelse-formand, Michael Birkedal har været tilfreds med spillet i sæsonens første 12 kampe. Men den beskedne pointhøst skal dog meget gerne spædes op med sejrer i de kommende fire kampe, siger han. Foto: Noah Thilemann

Slagelse-formand: - Vi balancerer på en knivsæg

Sport Sjællandske - 20. oktober 2021 kl. 22:00 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Med over halvdelen af kampene i 3. divisionssæsonens grundspil afviklet ligger Slagelse B&I på 11. pladsen, andensidst i tabellen.

Isoleret set et bekymrende midtvejsfacit for vestsjællænderne. Til historien skal det dog tilføjes, at de rødblusede blot har fem point op til fjerdepladsen i den ultratætte række, hvor kun Herlev i bunden og FC Roskilde i toppen skiller sig ud fra mængden.

Og med fem kampe tilbage af efterårssæsonen, som - foruden en svær udekamp i sidste runde mod BK Frem - byder på fire »overkommelige« modstandere i form af Karlslunde, Næsby, Lyseng og Herlev, så kan stemningen hurtigt blive vendt til det langt mere positive, inden Slagelse-spillerne 20. november går på vinterpause. Omvendt kan den dog også blive væsentligt mere kritisk.

Slagelse-formand, Michael Birkedal, er enig i den vurdering.

- Hvis vi i de næste fire kampe kan få de point, der skal til - det kan så diskuteres, hvor mange det er - men så kan det jo se helt anderledes ud, end det gør nu. Omvendt kan det også komme til at se ud ad helvede til. Så vi balancerer på en knivsæg lige nu - det er jeg klar over - men jeg tror på, at vi kan få lavet nogle gode resultater de næste fire kampe, hvis vi får lidt mere held og kvalitet ind i de afgørende situationer, siger Michael Birkedal.

Tilfreds med spillet

Slagelse-formanden er trods den skuffende pointhøst tilfreds med spillet i de første 12 kampe.

- Jeg er selvfølgelig skuffet over, at vi ligger, hvor vi gør, og at vi ikke har fået flere point. Men omvendt så skal der ikke mere end et par sejre til, før vi lige pludselig ligger et godt stykke højere oppe i tabellen. Og der er rigtig mange positive elementer i vores unge spilleres udvikling. Vi spiller rigtig god fodbold og mere offensivt, end vi nogensinde har gjort. At det så har kostet i den anden ende, det har vi måtte tage med. Jeg mener stadig, vi har gode muligheder med den trup, vi har nu. Men selvom jeg er optimistisk, så er det klart, at hvis vi i de næste fire-fem kampe ikke lykkedes med at vinde og rykke op i tabellen, så må vi også erkende, at bukserne ikke kan bære, lyder det fra Birkedal

Fire nøglekampe

Selvom Michael Birkedal har set positive tendenser, så efterlyser han dog derfor også »mad på bordet« i de kommende kampe.

- De næste fire kampe bliver fire enormt vigtige kampe. Og alle er klar over, det bliver vigtigt. Nu går den ikke længere. Nu skal vi have en nogle flere point på kontoen. Og så er det klart, at vi evaluerer det hele, når vi når vinterpausen, hvor vi har chancen for at ændre på nogle ting på den ene og på den anden måde. Men de kommende fire kampe bliver så vigtige, at jeg ikke vil gøre den store status, før de er overstået, siger Slagelse-formanden.

Første »vigtige« opgave venter således lørdag klokken 13.00, når vestsjællænderne gæster Danmarksserie-oprykkerne Karlslunde IF, som tilbage i august tog fusen på Zouher Abdullatifs tropper, da de i en jævnbyrdig affære vandt med 1-2 på Harboe Arena.

Slagelse B&I's Sjællandsserie-mandskab spiller søndag på hjemmebane mod Døllefjelde Musse IF.