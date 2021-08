Tilbagevendte Anders Kaiser har været en af profilerne hos vestsjællænderne i sæsonens første tre kampe. I seneste kamp mod Vanløse indkasserede midtbaneslideren dog et »dumt« rødt kort, som holder ham ude mod Herlev. Foto: Noah Thilemann

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse-formand: - Kampens udfald vil definere vores sæsonstart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse-formand: - Kampens udfald vil definere vores sæsonstart

Sport Sjællandske - 28. august 2021 kl. 00:10 Kontakt redaktionen

Med fire point efter de første fire spillerunder, så begynder man i Slagelse B&I allerede nu så småt at mærke »pointpresset« komme snigende.

Lørdagens opgør på udebane mod oprykkerne, Herlev IF, bliver derfor en »tidlig nøglekamp«.

Selvom vestsjællænderne inden opgøret blot har høstet beskedne fire point efter de første fire kampe, så er klubformand, Michael Birkedal, indtil videre en tilfreds mand på klubkontoret.

- Jeg er sådan set fortsat tilfreds, fordi jeg synes, at vi har spillet til mere end fire point i de første fire kampe. Jeg er ked af, at vi taber hjemme mod Karlslunde, som var lidt unødvendigt - sådan en kamp må vi ikke tabe. Men generelt set har det spillemæssigt været godkendt, siger formanden og fortsætter:

- Vi har jo mistet en del spillere i sommerpausen, så vi vidste ikke rigtig, hvor vi stod, da vi startede. Men de unge talenter har steppet flot op. Vi havde da gerne set, at vi havde haft en spiller eller to mere på afgørende positioner - måske især oppe foran - men når det nu ikke har kunnet lade sig gøre, så spiller vi selvfølgelig med dem, vi har, og de har heldigvis overrasket positivt, lyder det fra Birkedal.

Sportschefens temperaturmåling af de rødblusedes sæsonstart kan dog have taget et alvorligt dyk, når han mandag møder ind på kontoret, hvis Herlev-kampen ikke udvikler sig som ønsket.

Udfaldet af lørdagens kamp vil nemlig have definerende betydning for, hvorvidt sæsonstarten kan blåstemples, eller om »alarmklokkerne« så småt vil begynde at ringe, fortæller Birkedal.

- Vi ser meget frem til kampen. Vi har snakket meget om den trænere, spillere og ledere imellem. Alle er godt klar over, at det er en vigtig kamp, fordi den enten peger op eller ned for at sige det mildt. Så det er en utrolig vigtig kamp, og jeg tror, at drengene kommer til at have ild i øjnene, siger han og uddyber:

- Resultatet vil jo komme til, at definere vores sæsonstart og rigtig mange kampe frem. Hvis vi står med fem kampe og fire point, så ligger vi i bunden. Hvis vi står med fem kampe og syv point, så ligger vi i toppen. Fordi det er så tæt en række, så ville vi med et nederlag mod Herlev allerede sætte os selv lidt under pres, hvor det ville kræve mindst fire-fem kampe for at gå ud og lukke det hul igen. Det er derfor, den er så vigtig. Og så er det samtidig et oprykkerhold, som vi skal kunne måle os med. Så derfor skal vi ikke bare gå ud for og spille uafgjort - vi skal gå ud for at vinde den, lyder det fra Birkedal.

Til kampen må cheftræner, Zouher Abdullatif, undvære sine to profiler Marc Nielsen og Anders Kaiser, som begge er i karantæne efter deres udvisninger i de seneste spillerunder.

Særligt Kaisers røde kort i holdets seneste kamp mod Vanløse var i kategorien »dumme« røde kort. Med Slagelses begrænsede størrelse spillertrup, så er den slags udvisninger noget man ellers helst skal undgå.

- Det er unge mennesker, og de skal have lov at lave fejl. Han har også undskyldt overfor holdet, og vi har snakket om det. Men vi skal bare videre. Vi kan ikke bruge det til noget andet, end vi skal lære af det, og ikke lave fejl af den karakter igen, siger klubbens formand.

Kampen i Herlev fløjtes i gang klokken 14.00.

Også Slagelses Sjællandsserie-mandskab skal i kamp lørdag. Her møder de på udebane Vordingborg IF klokken 12.00.