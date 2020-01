Katrine Glerup blev topscorer for Slagelse med syv mål. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Slagelse førte i fem sekunder

Sport Sjællandske - 26. januar 2020

For halvanden uge siden vandt Slagelses håndboldkvinder i 3. division med et enkelt mål over Lyngby, men søndag eftermiddag var det vestsjællændernes tur til at indkassere det mindst mulige nederlag.

VHC/Vidar vandt 23-22 hjemme i Vanløsehallen, og Slagelse-træner Sebastian Hedemand ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at få point med hjem fra den jævnbyrdige kamp.

- Det er små ting, der gør det. Vi har bolden til sidst, og kommer til en okay chance, men det lykkes ikke at score, siger Sebastian Hedemand, der godt kunne have ønsket sig en skarpere første halvleg af sine spillere.

- I første halvleg gør vi det svært for vores keeper, for forsvarsmæssigt spiller vi ikke så godt. Men anden halvleg er rigtig god, siger Slagelse-træneren.

Det tog da også kun et par minutter at indhente VHC/Vidars pauseføring på tre mål, men meget mere blev det ikke til.

- Det var ærgerligt, at vi skulle bruge energi på at kæmpe os op i stedet for at trække fra. Vi var kun foran én gang midt i anden halvleg, men så kørte de en »hurtig midte« og udlignede efter fem sekunder, siger Sebastian Hedemand.

Bagspilleren Katrine Glerup blev topscorer for Slagelse med syv mål og var sikkerheden selv på straffekast, hvor hun scorede på seks ud af seks.

- Vi ville gerne have haft et point, men i pausen snakkede vi om, at vi efter kampen skulle have en fornemmmelse af, at vi havde gjort, hvad vi kunne. Og det har vi, siger Sebastian Hedemand.

3. division, kvinder

VHC/Vidar - Slagelse: 23-22 (14-11)

Målscorere for Slagelse: Katrine Glerup 7, Alberte Velling 4, Ida Koefoed og Mathilde Dyhr 3, Katrine Thomsen og Nina Hansson 2, Louise Nielsen 1.