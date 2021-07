Se billedserie På trods af nederlaget fik 19-årige Anders Kaiser vist, at han kan blive et stort aktiv for vestsjællænderne på den centrale midtbane. Foto: Noah Thilemann

Slagelse fik lektion af FCK-talenter

Sport Sjællandske - 25. juli 2021

Selvom slutcifrene kunne indikere anderledes, så var det på fodboldbanen og ikke på tennisbanen, at Slagelse B&I i weekenden fik en lektion på 1-6, da FC Københavns U19-hold gæstede Harboe Arena.

Kampen var vestsjællændernes anden testkamp forud for 3.divisionspremieren 7. august, hvorfor der nu kun resterer to træningskampe og en pokalkamp, inden cheftræner Zouher Abdullatif og det øvrige trænerteam skal stå klar med opskriften på succes i 21/22-sæsonen.

Abdullatif, der kæmper med efterveerne fra en sommerpause med stor spillerafgang samt en stribe afbud fra spillere i den eksisterende trup, kunne efter lørdagens øretæve ikke andet end at lette på hatten for de talentfulde københavnere.

- Det var måske lidt det, jeg havde frygtet i forhold til, at vi prøvede nogle forskellige ting af, og vi samtidig er afbudsramte med cirka halvdelen af holdet væk. I første halvleg forsøgte vi at diktere spillet og få sat det høje pres. Det lykkedes ikke, hvilket nok til dels skyldes de mange nye relationer på holdet. I anden halvleg stillede vi os længere tilbage og gjorde det kompakt, som vi derimod lykkedes fint med. I bagklogskabens lys havde vi nok skulle have gjort det fra start. Men træningskampe handler også om at prøve nogle ting af, og det blev så bare straffet mod et godt hold, forklarer Zouher Abdullatif og fortsætter:

- De har vel heller ikke en afslutning i feltet i første halvleg, som ikke går i mål. Så de har bare høj, høj kvalitet, må man sige. Hjalte (Hjalte Bo Nørregaard, cheftræner FCK U19 red.) fortalte også, at otte af deres elleve startende lige havde været på træningslejr med FCK's førstehold, hvor de havde gjort det fremragende. De bliver bare bedre og bedre de ungdomshold, og de har også langt bedre forudsætninger, end det vi har. Så det var et mandskab, der både i tanke og handling viste større kvalitet, end vi gjorde, lyder det fra cheftræneren.

I sagens natur blev det også en lang dag for Slagelses rutinerede målmand, Sebastian Olsen, der dog har stor tiltro til, at holdet nok skal stå godt rustet, når sæsonen fløjtes i gang.

- Det var en typisk kamp mod et rigtigt godt trænet og uddannet U19-hold med et par spillere som man ikke ser i 1.- 2. og 3. divison. Så vi havde det svært, men fik gode kilometer i benene. Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til sæsonen, jeg syntes der var rigtigt gode takter mod Dalum, og vi træner rigtigt fint. I løbet af de næste 14 dage kommer truppen også mere og mere på plads, og med en enkelt kvalitetsspiller udefra, så vil jeg mene, at vi har samme styrke som sidste sæson, vurderer Slagelse-målmanden.

Cheftræneren erklærer sig enig i den betragtning.

- Det tror jeg ærligt også på. Der har været fantastisk stemning og energi til træning. På trods af, at vi lige har fået en snitter, så er jeg meget fortrøstningsfuld. Vi har mistet en del, men så er vi jo bare nødt til at skrue op internt. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi både på ledelsesniveau og på banen kommer styrket ud af den her periode, lyder det fra Abdullatif, der uddyber:

- Vi har vidst i fire-fem uger, at vi formegentlig først bliver afklaret i forhold til truppen i ugerne op til sæsonstart, og det gør jo nok også, at der formegentlig vil gå nogle kampe, før vi vil se et SBI-hold, som man gjorde før i tiden, hvor alle var afklaret med, hvordan vi greb kampene an. Det vil nok skabe lidt usikkerhed i holdet de første kampe, men det skal vi nok komme hurtigt efter. Det er jeg slet ikke bekymret for, lyder det fra træneren.

Allerede på onsdag klokken 18.00 spiller Slagelse igen træningskamp, når de møder Næstveds pokalmodstandere, Holbæk B&I, på hjemmebane.

Her forventer cheftræneren »andre boller på suppen«.

- Jeg tror, vi kommer med et helt andet udtryk på onsdag, hvor vi får nogle spillere tilbage fra ferie, og vi samtidig møder et hold, som vi bedre kan måle os med. For selvom Holbæk er rykket ned i Danmarksserien, så betragter jeg dem stadig som et divisionshold, siger Abdullatif.

Trænerteamet måtte i weekenden undvære blandt andet Marc Nielsen, Tobias Hansen, Jean-Claude Bozga og Mikkel Petersen, der dog alle snart vender tilbage til træningsbanen efter forlængede ferier.

Trods det barske nederlag kan Zouher Abdullatif også sagtens finde flere lyspunkter fra kampen.

Særligt fremhæver cheftræneren Slagelses 1-4-reducering sat ind af Mathias Bjaldby - et mål han kalder et produkt af arbejdet på træningsbanen.

- Det kan lyde banalt, men vi laver et fantastisk mål, som vi bestemt kan tage med videre. Oussam Djafer-Bey får lavet nogle rigtig fine aktioner på kanten, og slår bolden lige ind i det område, hvor vi gerne vil have, at Bjaldby kommer ind i, og så sætter han den sikkert ind med hovedet. Det er dejligt at se, at nogle af de ting man arbejde med på træningsbanen lykkedes i kamp, lyder det fra Abdullatif.

Foruden målet udmærkede særligt én spiller sig, lyder det fra cheftræneren - den 19-årige Slagelse-dreng, Anders Kaiser, der efter sit skifte som U15-spiller til FC Midtjyllands talentakademi og et efterfølgende kort ophold i FA 2000, nu er tilbage i sin barndomsklub.

- Det er svært at fremhæve spillere, når man taber 1-6, men Kaiser er virkelig et lyspunkt. Han er ung knægt, der kommer med en autoritet og en vilje til at ville smadre igennem, imens han stadig rigtig gerne vil lære. Han bliver en midtbanegeneral, man ikke har set i klubben de sidste par år. Det tør jeg godt sige, lyder det fra Zouher Abdullatif.

Kaiser spillede i første testkamp mod Dalum i forsvaret.

I weekenden blev han dog flyttet frem på hans vanlige position på den centrale midtbane.

Lørdag 31. juli spiller vestsjællænderne deres generalprøve mod FA 2000 klokken 11.00.

7. august skyder Slagelse B&I tilværelsen i 3. division i gang hjemme mod oprykkerne fra det tidligere Silkeborg KFUM, der nu er blevet officielt omdøbt til Young Boys FD.

Inden da skal vestsjællænderne dog en tur til Fyn, hvor Tarup-Paarup IF 3. august venter i første runde af Sydbank Pokalen.