Slagelses fem debutanter i Europa Cup-sammenhæng, fra venstre Alexander Rasmussen, Christian Eghoff, Rasmus Westrup, Magnus Thorsted og Nicklas Eghøje. 17-årige Thorsted blev kampens spiller mod holdet fra Tjekkiet.

Slagelse fik god erfaring

Sport Sjællandske - 04. oktober 2021 kl. 14:00 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

I sin egenskab af dansk mester var Slagelse Hockeyklubs herrehold på tur til Tjekkiet i weekenden for at forsvare de danske farver ved EuroHockey Club Trophy II, der er det tredjebedste, europæiske klubniveau.

Forventningerne var ikke at vinde gruppen i den tjekkiske by Plzen, da Slagelse stillede et ungt talentfuldhold, hvis man altså ser bort fra de bundrutinerede spillere, Lasse Steinmetz og målmand Martin Andersen.

Mindre kunne også gøre det for vestsjællænderne.

- Vores gennemsnitsalder lå vel omkring 22 år og med fem-seks unge spillere, der ikke har prøvet at spille Europa Cup før. Et par af dem er endda kun 16-17 år, siger træner Klaus Larsen, der alligevel så en masse god hockey og stort potentiale i sit hold.

- Det gik over al forventning. Jeg var ikke nervøs eller bekymret, men snarere superspændt på, hvordan de unge ville tackle modgang, som vi ikke er så vant til i Danmark. Vi spiller jo heller ikke så mange kampe derhjemme, hvor vores modstandere hernede er af en anden kaliber, siger Slagelse-træneren.

Marginaler manglede

I Slagelses første kamp mod værterne TJ Plzen-Litice blev danskerne sat under pres fra start.

- Det var sundt for os at prøve og vi lærer rigtig meget af sådan en kamp. Vi tabte godt nok 0-5, og det er fair nok, for de var bedre. Men jeg mener, det var for meget. Og vi kunne også godt have scoret, hvilket havde givet en anden kamp, mener Klaus Larsen.

I Slagelses anden kamp var der mere lige mod italienerne SG Amsicora ASD.

- Her spiller vi 4-4. Vi førte eller 4-3 fem minutter før tid, så det var marginaler, der gjorde, at vi ikke fik sejren. Men hvis vi vandt tredje kamp mod holdet fra Portugal (Casa Pia Atletico Clube, red.), ville vi faktisk rykke op. Vi var dog bagud 1-4 inden tredje periode, men kom stærkt tilbage og tabte kun 4-5, hvor vi ellers havde chancerne til at vinde 8-5. Men det var stærk moral og positivt, at vi kom tilbage, konstaterer Klaus Larsen.

God blanding i brug

Resultaterne af de tre kampe betød, at vestsjællænderne påny stod overfor italienerne i en kamp om gruppens tredjeplads.

- Den ordinære kamp endte 3-3 og så skulle vi ud i "shoot-out", hvor vi desværre tabte. Det er lidt et lotteri. Men vi ender så på fjerdepladsen af de fire hold, siger Klaus Larsen, som dog ikke skal bekymre sig om nedrykning, da den var annulleret.

Turneringen skulle nemlig have haft deltagelse af i alt otte hold, men mestrene fra blandt andre Wales og Irland havde meldt fra.

- Vi har haft en god blanding af spillere i aktion. Alle har været i brug og selv om vi har de "gamle", har vi også spillere omkring 21 år, der viste lederansvar. Og i kampen mod tjekkerne blev vores 17-årige debutant Magnus Thorsted endda kampens spiller. Så de er gået til den med oprejste pander og har leveret på alle parametre. Det var en supergod tur, siger en tilfreds Slagelse-træner, der sammen med truppen måtte vente det meste af mandagen på at få et fly hjem til Danmark fra Prag.