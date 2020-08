Slagelse fik aldrig hul på bylden

Derfor var det lidt pudsigt danmarksserieholdet fra Køge Nord, der har kortest tid til at blive klar til sæsonstart, da man var på besøg i Slagelse for at møde det lokale 2. divisionshold.

Slagelse kom umiddelbart bedst i gang med kampen og skabte et par halve chancer, inden Køge Nord stemplede ind med en 1-0-scoring efter et kvarter.

Størstedelen af anden halvleg forløb som et mindre stormløb mod Andreas Piilgård i Køge Nord FCs mål. Flere gange måtte den dygtige keeper, der er skiftet fra Herlufsholm, ud i fuld længde for at redde store SBI-tilbud. Blandt andre burde Martin Ahlgren have scoret, men ind kom bolden aldrig i Køge-målet.