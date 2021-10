Slagelse fik Holbæk-tæsk

Se billedserie Alberte Velling havde svære betingelser mod Holbæk JS, men fik da scoret tre gange for Slagelse. Foto: Anders Ole Olsen

Sport Sjællandske - 18. oktober 2021 kl. 22:13 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Efter to udekampe i træk i sæsonstarten skulle Slagelses kvinder endelig spille hjemme i Spar Nord Arena, men trods god opbakning lykkedes det ikke at hive point hjem i lokalopgøret mod gæsterne fra Holbæk Jernløse Stenhus (HJS).

Gæsterne var overordnet set en tand for stærke og sejrede i sidste ende med seks mål, 27-21, efter en pauseføring på 14-11.

- Jeg er bestemt ikke utilfreds. Det hele fungerede fint trods, at vi døjer med lidt skader, siger HJS' cheftræner Thomas Emanuel.

På den modsatte bænk var værternes træner Sebastian Hedemand naturligvis ærgerlig og frustreret over nederlag.

- Mine gør, hvad de kan indstillingsmæssigt. Men hver gang, vi var ved at komme op, blev vi enten ramt af udvisninger eller smed bolden væk, siger Slagelse-træneren.

Gæsterne kom også bedst fra start og var foran 4-1, inden værterne begyndte at røre på sig. Slagelse kom op på 5-5 og det blev også 8-8, inden HJS trak lidt fra ind til pausen.

Emanuels tropper kom også bedst ud til 2. halvleg og fordoblede på kort tid føringen til seks mål, 17-11, og største føring blev på 20-13 på nogle hurtige gennembrud efter nogle dyre, tekniske fejl af hjemmeholdets spillere.

Det var primært rutinerede Eva Roer Nielsen, der trak læsset for udeholdet, men - naturligvis fristes man til at sige - også Christa La Cour. De to spillede på gæsternes kvalifikationrækkehold i lørdags, men var altså ikke for trætte til at yde en stor indsats mod Slagelse.

Hos værterne havde Katrine Glerup og Alberte Velling svære betingelser, da hjemmeholdets etablerede angreb kom for tæt på gæsternes forsvar. I stedet var det "oldgirls-spilleren" Sandie Dieu, der tog ansvar og blev sit holds topscorer med seks mål.

Midtvejs i 2. halvleg gik Holbæk dog en anelse i bakgear, hvilket betød, at Slagelse fik reduceret afstanden til tre mål ved 17-20 og 18-21, men tættere kom de aldrig.

- Jeg var lidt nervøs inden kampen, for vi fik en røvfuld af Slagelse sidste år hos os. Men de virkede i dårlig form, så det handlede for os om at blive ved med at løbe og stå godt i forsvaret, konstaterede Thomas Emanuel, mens Hedemand omvendt manglede flow hos sit hold.

- Når vi endelig fik flow, kom vi til at spille i undertal eller lavede fejl. Vi får heller ikke de mål udefra, vi normalt får. Det er frustrerende. Og så er vi også lidt ramt på skadesfronten som alle andre hold. Vi vil jo gerne have en Emilie Grau i gang, sagde Slagelse-træneren, der til gengæld glædede sig over debut til U19-keeperen Stella Jensen, som fik det sidste kvarter i stedet for rutinerede Kristina Vælte Børsting og blandt andet snuppede et straffekast.