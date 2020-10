Se billedserie Slagelse måtte rejse hjem med et 1-2-nederlag i bagagen efter en sløj indsats mod Avarta. Foto: Simon Ydesen

Slagelse dummede sig i Espelunden

Sport Sjællandske - 25. oktober 2020 kl. 14:53 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Det blev aldrig Slagelses eftermiddag, da man tabte 1-2 ude mod Avarta.

Det er svært at blive klog på Slagelse i denne sæson. Vestsjællænderne har efter en relativt stabil periode ramt en stime af kampe, hvor stabilitet er en mangelvare.

Efter forrige kamp mod FC Roskilde, som kastede en 3-1-sejr af sig, så leverede Ulrik Ballings tropper en indsats, der ledte tankerne hen på den seneste udekamp, da man tabte i Vanløse.

Brødrene Venzel var ikke med for Slagelse, og i Nicklas Venzels fravær spillede Nicolai Rasmussen i midterforsvaret. Han fik en uheldig indledning på kampen, da han efter fem minutter forærede bolden til Avarta, der løb ned og scorede ved Mads Walter, der udplacerede Christoffer Monty i Slagelse-målet.

Slagelse forsøgte efterfølgende at få greb om spillet, men det blev aldrig helt godt. Det lykkedes dog Frederik Christensen at udligne efter 25 minutters spil, da han efter to forsøg fik headet et indkast fra Christian Overby i kassen.

Glæden varede dog kort, da Avarta minuttet efter atter bragte sig i front. Denne gang var det Emil Thomsen, der gjorde ondt på Slagelses haltende defensiv.

Slagelse forsøgte at kæmpe sig ind i kampen, men det var småt med chancer til vestsjællænderne, der virkede til at have svært ved at finde offensive løsninger mod et kompakt og kontrastærkt Avarta-hold.

I pausen skiftede man Magnus Drews ind for Nicolai Rasmussen, og han fik sat noget facon på defensiven, men lige lidt hjalp det, for offensivt var Slagelse mere tandløs end et nyfødt spædbarn.

Først i overtiden fik indskiftede Mathias Holm en halvstor chance efter et indlæg, da bolden dumpede ned for fødderne af ham, men han tordnede bolden over mål.

Største chance for en udligning fik Mathias Bjaldby, da han ramte overliggeren med et hovedstød dybt inde i overtiden.