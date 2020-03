Alberte Velling måtte udgå med en skade, men det stoppede ikke Slagelse fra at sikre billet til endnu en sæson i 3. division. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Slagelse bliver i 3. division

Sport Sjællandske - 08. marts 2020 Af Simon Ydesen

Slagelse skal også i næste sæson spille i 3. division. Det står klart efter 20-20 ude mod HIK.

I minutterne efter sidste kast i kampen mellem HIK og Slagelse var Slagelse-træner Sebastian Hedemand ikke 100 procent sikker på, at hans hold nu kan vinke farvel til alle spekulationer om nedrykning, men hvis den første indskydelse står ved magt, så hedder det også 3. division for Slagelse i næste sæson.

- Jeg skal lige være helt sikker, men umiddelbart tror jeg, at det her ene point er nok. Jeg skal lige være helt sikker, men vi er bedre indbyrdes end både AB og HIK, og vi har fem point ned til begge hold, og de skal mødes og kan begge maksimalt få seks point, men under alle omstændigheder er det her et meget vigtigt point, som vi fik ud af kampen, siger Sebastian Hedemand, der få minuter efter meddeler, at den er god nok. Slagelse er fri af nedrykning.

Sagen var den, at Slagelse var hårdt ramt af skader op til kampen. Blandt andet manglede den store profil Ida Koefoed. Bedre blev det ikke, da Alberte Velling også måtte udgå med en skade kort efter pausen.

- Der var vi nede på at have syv markspillere, og vi havde kun en enkelt fløjspiller med til kampen, så bagspillerne blev kastet ud på fløjene. Det betød, at vi gik død i løbet af anden halvleg, hvor vi også løb ind i en scoringspause på 10 minutter, siger Sebastian Hedemand.

Gennem det meste af kampen førte Slagelse, men da de 60 minutter var gået, stod HIK med en gylden mulighed for at snuppe sejren.

- De fik straffe i sidste sekund, men det sendte de på overliggeren, så man kan sige, at ligeså skuffet jeg er, over vi ikke vandt kampen set ud fra de første 59 minutter og 58 sekunder, ligeså glad er jeg for det ene point bedømt på de to sidste sekunder, siger Sebastian Hedemand, der roser hele holdet for flot fight under svære betingelser.