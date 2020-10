Frederik Christensen og de øvrige Slagelse-spillere leverede ikke nogen god præstation, da man tabte 0-3 til Vanløse. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Slagelse blev overmatchet i Vanløse.

Sport Sjællandske - 10. oktober 2020 kl. 14:51 Af Simon Ydesen

Slagelse leverede en indsats langt under den standard, der har været kendetegnet for denne sæson, da man tabte 3-0 ude mod Vanløse.

En meget blodfattig indsats fra de røde vikinger blev i store dele af kampen totalt overmatchet af Vanløses større aggressivitet.

I kampens indledning lignede det ellers en god opfølgning på sidste weekends flotte indsats mod Næstved, da det var Slagelse, der kom ud som det klart mest initiativrige hold. Det kastede et par halve chancer af sig og en stor chance til Frederik Christensen, der dog ikke ramte målet på en åben hovedstødsmulighed.

Efterfølgende var det hjemmeholdet, der overtog teten. Faktisk formåede Slagelse aldrig for alvor at kæmpe sig tilbage på lige fod i kampen, så hvis de første 10 minutter tilhørte Slagelse, tilhørte de resterende 80 Vanløse.

Efter 51 minutter og et længere chancetilløb bragte Vanløse sig foran, da Nicolai Johansen pandede et hjørnespark i kassen bag en prisgivet Lukas Olesen.

Samme passivitet var også sigende for Vanløses 2-0-scoring. Her stod Slagelse-holdet og sov i timen ved endnu en dødbold, der endte med, at Oscar Vraae kunne gøre det til 2-0.

Nedturen blev total for Slagelse, da Mohamad Al-naser med lidt under et kvarter tilbage gjorde det til 3-0 på et straffespark, som var et resultat af ukoncentreret forsvarsspil. Slagelse var aldrig for alvor tæt på at presse Vanløse efter at være kommet bagud, og kun på grund af usikkert keeperspil fra Vanløses Christoffer Christensen var gæsterne ved at få reduceret ved Patrick Andersen.

Det normale fundament i Slagelse-spillet så ganske enkelt ikke ud til at være taget md til Vanløse, for det var uden sammenligning sæsonens dårligste præstation fra Ulrik Ballings tropper, der med de negative briller på må siges at trænge til en sejr i 2. division, hvor man ikke har vundet siden premieresejren over Roskilde KFUM. Omvendt skal en enkelt dårlig præstation ikke rykke ved indtrykket af, at Slagelse har et højere niveau end sidste sæson.