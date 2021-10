? Vi har talt en del om, at de andre jo stadig skal gøre alt det, de plejer, selv om jeg er med igen. Så det er noget, vi skal arbejde på, siger normalt hårdtskydende Amalie Kold, der er tilbage på Næstved Herlufsholms 3. divisionshold. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Skuldersmerter må vige for kriblen i armen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skuldersmerter må vige for kriblen i armen

Sport Sjællandske - 14. oktober 2021 kl. 21:53 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Det kom bag på de fleste, at Amalie Kold var med, da Næstved Herlufsholm forleden tabte til Slagelse i kvindernes 3. division. Og det kom faktisk også lidt bag på bagspilleren selv.

Den 23-årige sydsjællænder havde sådan set affundet sig med, at det var slut med håndbold på grund af problemer med skulderen, og før sæsonen havde hun også meddelt træner Thomas Madsen, at hun var færdig.

Men så tog hun ud og så Næstved Herlufsholms sæsonpremiere mod Rødovre.

- Og så kunne jeg godt mærke, at det kriblede lidt for meget i armen for at være med, siger Amalie Kold.

- Nu har jeg fået kontakt til en fysioterapeut i Sakskøbing, som er mega dygtig. Så nu ser det ud til, at der kommer styr på min skulder igen, og så så jeg lige mit snit til at spille en sæson mere.

På grund af coronapausen har Amalie Kold stort set ikke rørt en håndbold i halvandet år, hvor familie, venner og lærerstudiet har været prioriteret højere end at forsøge at spille håndbold med ondt i skulderen. Så det var hård kost at spille næsten 60 minutter i weekendens lokalopgør.

- Jeg fik heldigvis et par nødvendige pauser undervejs. For jeg var VIRKELIG holdt pause og intet fysisk lavet i et år, siger Amalie Kold, der kun nåede én træning inden sit comeback.

Alligevel blev hun topscorer for Næstved Herlufsholm med seks mål.

De fleste af dem blev sat ind på straffekast eller gennembrud. Til gengæld så man ikke meget til de sædvanlige drøn fra højrearmen. Kun en enkelt gang under opvarmningen forsøgte hun at trykke igennem for alvor.

- Jeg skulle lige se, hvordan skulderen var. Ellers holder jeg en smule igen, for jeg vil helst ikke have, at der sker et eller andet. Det er jo min skudarm, den er gal med. Havde det så bare været venstre, siger Amalie Kold.

- Jeg har lånt en skinne, som jeg spiller med, indtil skulderen er ordentlig varm. Men så tager jeg den af, for jeg føler, at den begrænser mig. Men nu får jeg mit fitnesskort igen, og så er det bare med at klø på. Og så regner jeg da med, at jeg snart kan smække bolden afsted igen, siger hun.