Skulderskadet på ubestemt tid

Sport Sjællandske - 27. august 2021 kl. 06:38 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Mathias Holm måtte nøjes med at følge med fra sidelinjen, da Næstved spillede 2-2 hos HIK i lørdags, og han må også nøjes med en tilskuerplads, når »De Grønne« møder B.93 på Østerbro Stadion fredag aften.

Den 20-årige midtbanespiller rev kravebenet af led i hjemmekampen mod Kolding for to uger siden, og der kommer til at gå endnu længere tid, før han er tilbage på 2. divisionsholdet.

- På sygehuset fraråder de kontaktsport i tre måneder. Men jeg har hørt fra andre, at de har spillet igen efter fem-seks uger. Spørgsmålet er så bare, hvor stærk skulderen er, hvis man falder uheldigt igen, siger Mathias Holm.

Præcis hvor modig han er, når det handler om at melde sig klar, ved han endnu ikke, og der er ikke en beslutning, han kommer til at tage alene.

- Det bliver i samarbejde med vores fysioterapeut, men jeg er optimist. Jeg har ingen smerter, og der er stor bevægelighed, siger Mathias Holm.

Den første uge efter uheldet gik han med armen i slynge. Den har han smidt nu, og han er også så småt begyndt at træne igen.

- Jeg har løbet lidt for mig selv og også lige driblet lidt - lige for at mærke bolden. Og onsdag var jeg lidt med i træningen for første gang sammen med de andre, siger Mathias Holm.

- Jeg tror egentlig godt, at jeg kan spille om tre uger. Men er en irriterende skade, for man ved ikke rigtig hvornår, der er gået tid nok. Hvis man er klar efter fire uger, men venter i otte, så føler man jo, at man har smidt noget tid.

Mathias Holm kom tilbage til barndomsklubben Næstved i februar.

Forinden var han et kort smut i Slagelse, og før det tre år i Esbjerg, hvor han dog var ude i otte måneder på grund af en brækket fod.

Så trods sin unge alder er sydsjællænderen altså ikke uvant med længerevarende skader.

- En skade kommer jo sjældent på et godt tidspunkt, og jeg føler, at både jeg selv og holdet var inde i en god rytme. Så det er bare sur røv..., konstaterer Mathias Holm.

Og det bliver det ikke bedre af, at skaden rammer i sæsonstarten, hvor klubbens nye træner Peter Bonde kun lige er ved at lære spillerne at kende.

- Når der er en ny træner, vil man jo ekstra gerne vise sig frem. Jeg synes også, jeg nåede at få vist noget - og så må jeg jo bare gøre det igen, når jeg er klar, siger Mathias Holm med et grin.

Efter fire spillerunder er Næstved på førstepladsen i 2. division med 10 point, og holdet har endnu ikke tabt.

- Jeg satser også på, at vi får tre point mod B.93. Selv om mange spår, at de kommer til at spille med i toppen, siger Mathias Holm.

- Det er jo sjovere at komme tilbage på et vinderhold, fremfor hvis man har tabt og er presset. Så jeg håber, den gode stime fortsætter, så vi kan få en god sæson.

I en træningskamp vandt Næstved 5-3 over netop B.93, og står det til Peter Bonde, er det okay med en gentagelse.

- Meget gerne..., siger træneren med et grin og skynder sig at tilføje af keeper Nicklas Dannevang måske ikke er enig.

Selv om en målfest og tre point lyder attraktivt i trænerens ører, så forventer han dog ikke en gentagelse.

- Jeg ved ikke rigtig, hvad vi kan bruge den træningskamp til - bortset fra at vi har prøvet at stå over for nogle af spillerne, siger Peter Bonde.

- B.93 er et meget spillende hold - måske det bedst spillende i rækken - så det bliver en god udfordring. Vi vil også rigtig gerne have bolden, og det var vi ikke så gode til mod HIK, siger træneren, der glæder sig over en stort set skadesfri trup - på nær Mathias Holm og Mads Christiansen.

- Carl Cordua er tilbage, og William Lenart spillede fuld tid på andetholdet onsdag aften. Så der er frit valg på alle hylder, siger Peter Bonde.