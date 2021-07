Se billedserie Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Skuffede Venzel-brødre takker af i Slagelse

Sport Sjællandske - 01. juli 2021 kl. 19:33 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

29-årige Patrick Venzel og 26-årige Nicklas Venzel har siden ungdomsårene været trofast inventar i Slagelse-klubben, hvor de i langt tid har været blandt de sikre kort i klubbens startellever.

Det er derfor for mange Slagelse-sympatisører nok lidt af en chokmelding, at både Patrick og Nicklas - ganske symbolsk - begge to forlader klubben denne sommer, efter de ikke har kunne se selv i de kontrakter, de er blevet tilbudt.

Beslutningen har dog langt fra været nem, fortæller den nu tidligere Slagelse-anfører, Patrick Venzel, der har været at finde i klubben, siden han var 11 år gammel.

- Jeg er jo en klubmand, og har altid været det. Så det var en svær besked at give derude. Der er ingen tvivl om, at jeg er sindssyg ked af det. Jeg vil selvfølgelig ikke udelukke, at vi lige pludselig kan finde hinanden igen. Men lige nu er det tak for denne gang, og tak for sindssygt mange gode år, lyder det fra midtbaneslideren.

Efter mange års tro tjeneste er Slagelse-anføreren ked af den måde, der nu bliver sat punktum for hans tid i klubben.

- Jeg havde helst ikke set, at det var økonomien, der skulle skille os ad. Det er en trist måde at stoppe efter så mange år, siger han og fortsætter:

- Det har været mit andet hjem, fordi man bruger så meget tid derude. Så det er klart, det sætter nogle følelser i gang, når det så er slut. Jeg ser tilbage på min tid i klubben med kæmpe glæde, men jeg står også lige nu med meget blandede følelser. Jeg er både sur, frustreret og ked af det, fortæller vestsjællænderen.

Ærgerligt og skuffende Ledelsens dispositioner skuffer klubmanden.

- Først og fremmest er jeg meget berørt over at skulle sige farvel til spillerne og alle dem tæt på holdet. Det var ikke meningen, at det skulle slutte nu og på den her måde. Omvendt må jeg også sige, at jeg er skuffet og frustreret over ledelsens beslutninger. Man vælger at prioritere spillere udefra i stedet for at være loyal over for spillere, der er i klubben, og har været der i mange år. Det er dét, jeg synes er ærgerligt og skuffende.

Den 29-årige midtbanespiller mener samtidig ikke, at klubbens ageren er i tråd med, hvad der er blevet meldt ud omkring strategien.

- De taler om, at de vil vægte kultur og værdier højt, men alligevel vil man ikke lige strække sig den smule ekstra for at få en kulturbærer, som jeg ser mig selv være, til at blive, siger Patrick Venzel og uddyber:

- Det er så nemt at skifte klub, når det ikke lige går godt. Og jeg har da også haft mine muligheder igennem årene, men jeg valgte at blive - også i de dårlige tider. Desværre synes jeg ikke rigtig, de anerkender den loyalitet. Og det er sådan set gennem en længere periode, at jeg ikke har følt, jeg er blevet værdsat af ledelsen for det, jeg har bidraget med i klubben - både på og udenfor banen.

Logistik og økonomi Lillebror, 26-årige Nicklas Venzel, bor til dagligt i Odense, hvor han arbejder som undervisningsassistent på SDU. Med klubbens nye kontrakttilbud kan økonomien ganske enkelt ikke længere dække turen over Storebælt, fortæller forsvarsspilleren.

Han erklærer sig samtidig enig i sin brors opfattelse af forkerte prioriteringer hos klubledelsen.

- Gennem de sidste par sæsoner har jeg siddet med den fornemmelse, at man har valgt at prioritere spillere udefra over os, der har været i klubben længe og i de mindre sjove tider. Det er ærgerligt, at det er os, der skal betale prisen for det nu.

Ny økonomisk virkelighed Klubbens formand, Michael Birkedal, ærgrer sig også over de to spilleres exit, men begrunder forhandlingshårdknuderne med en ny økonomisk virkelighed.

- Vi vil meget gerne beholde dem begge, men økonomien sætter begrænsninger. Vi har desværre haft et hårdt corona-år, og så er vi jo i princippet også rykket en række ned. Så vi kan ikke det, vi ellers gerne ville rent økonomisk. Ud fra de forudsætninger vi har, mener vi derfor, at de har fået to fine tilbud. Det har de dog ikke været tilfredse med, og så er det desværre nu en gang sådan, det måtte blive, forklarer Birkedal og fortsætter:

- Det er ikke én mand, der bestemmer det her. Det er en fælles beslutning mellem trænerteamet, bestyrelsen og den sportslige ledelse, hvor der skal foretages nogle prioriteringer ud fra de midler, vi har. Og vi har indtil videre været enige omkring de beslutninger, der er blevet taget, lyder det fra klubformanden.

Med Venzel-brødrenes afgang mister cheftræner, Zouher Abdullatif, to normale førstevalg i startelleveren. Han forholder sig dog pragmatisk til situationen.

- Hvis enderne ikke kan mødes, så er dog nogen, der siger til eller fra, og det har de valgt at gøre. Det har jeg respekt og forståelse for, sig Abdullatif.

Midtbaneslideren, Patrick Venzel, spillede 23 kampe i sidste sæsons 2. division, hvor det blev til én enkelt scoring, imens lillebror og midstopper, Nicklas Venzel, spillede 25 kampe og ligeledes bidrog med et mål.

Sommerpausen er derfor blevet ekstra travl for cheftræneren, der foruden angriberen, Frederik Christensens skifte til lokalrivalerne fra Næstved således også nu skal forholde sig til at have mistet yderligere to bærende profiler.

- De har spillet en stor rolle både på og udenfor kridtstregerne. Men - uden at det skal misforstås - så er det sådan set lige meget, om det er en anfører eller en højre back, så er det altid beklageligt at miste spillere. Vi havde håbet på at holde på dem begge. Så nu skal vi jo så bare intensivere spillerjagten endnu mere, lyder det fra cheftræneren.

På klubjagt Også de to Venzel-brødre skal nu bruge deres sommerpause på, at få styr på fodboldfremtiden.

- Jeg skal selvfølgelig på klubjagt nu, men det er svære tider med den nye divisionsstruktur samtidig med, at klubberne er lidt ramt økonomisk efter corona. Jeg er ikke afvisende overfor 3. division. Jeg synes dog, jeg har fundet min hylde i 2. division. Så det kunne være fint at finde en klub der og fortsætte på det niveau. Nu må vi se, lyder det fra Patrick Venzel, der bor i Slagelse med sin kæreste og hendes barn fra et tidligere forhold.

Nicklas Venzel vil forsøge at finde en ny klub på Fyn.

- Der er heldigvis masser af klubber at vælge mellem herovre. Så det er bare at finde ud, hvem der mangler en midterforsvar. Jeg er ikke helt sikker på, hvilket niveau jeg går efter endnu, men klubkulturen bliver afgørende for mit valg, fortæller den tidligere Slagelse-spiller.