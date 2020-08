Daniel Shacham og holdkammeraterne hos Slagelse leverede en præstation under niveau, da de tabte 1-5 til FA 2000. Foto: Simon Ydesen

Skidt generalprøve for Slagelse

Sport Sjællandske - 24. august 2020 kl. 10:50 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag går det løs for Slagelse B&Is vedkommende i den nye 2. division, så lørdagens træningsopgør på Frederiksberg mod puljekollegerne FA 2000 var det sidste i denne sommer.

Hvis man skal tage ordsproget »en dårlig generalprøve giver en god premiere« for gode varer, kan vestsjællænderne se frem til et festfyrværkeri af en fodboldkamp hjemme mod Roskilde KFUM, for det var vitterligt ikke godt mod 2000'erne.

- Tingene faldt sammen. Der var også en kraftig vind, og den var de bedre til at udnytte. Men det var under niveau, der må ikke være så mange udfald, erkender Slagelses cheftræner Ulrik Balling.

Slagelse fik en skidt start og kom bagud allerede i det 9. minut, da en af værternes målscorere stod fuldstændig umarkeret på et indlæg til det lille felt. Og her var keeper Christoffer Monty også prisgivet.

Bare to minutter senere kom hjemmeholdet på 2-0 og godt midtvejs i 1. halvleg blev det også 3-0.

- Vi fik en skidt start. Der var en masse ting, der gik mod os i starten, siger Ulrik Balling, der har fået lidt at tænke over inden søndagens premiere.

- Der er selvfølgelig ting, vi skal have snakket om. Vi var ikke så gode til de ting, vi ellers har været gode til, siger træneren, der foretog fire udskiftninger i pausen og blandt andre skiftede målmand, så Lukas Olesen kom ind mellem stængerne.

Han blev »kun« passeret to gange, men det var stadig ikke godt generelt rundt på banen, selv om det også lykkedes vestsjællænderne at score et mål. Eller det vil sige, det sørgede FA 2000 selv for, da det var et selvmål til 4-1.

En del af spillerne i Slagelse-truppen var ikke med, men blev i stedet brugt på andetholdet fredag i sjællandsserien for at få spilletid.

Samtlige af Ballings spillere skal dog oppe sig i den kommende uge for at komme i betragtning til en startplads mod Roskilde KFUM.

- Jeg kan selvfølgelig bruge kampen til at se, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Sådan er det jo med træningskampe. Det er ud fra kampen mod FA 2000 svært at sige, om spillerne er i gear. Nogle er kommet senere i gang end andre efter ferien, og der er mange nye spillere. Det tager lidt tid. Man kan ikke forvente, at det fungerer fra dag 1. Men der må stadig ikke være så mange udfald. Det var i hvert fald et wake up-call, indrømmer Ulrik Balling.

Træningskamp

FA 2000 - Slagelse B&I: 5-1 (3-0)