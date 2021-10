Sebastian Olsen har hentet bolden ud af eget net 18 gange i denne sæson. Men kun de fem af dem er lukket ind på hjemmebane. Her er han i aktion i sidste sæson mod sin tidligere klub Nykøbing FC. Foto: Thomas Olsen

Skarpheden skal skærpes

Sport Sjællandske - 08. oktober 2021 kl. 17:25 Af John Ringstrøm

Ikke siden 28. august i Herlev er det blevet til sejr til Slagelse B&I i 3. division, og selv om der har været opløftende momenter i de seneste to kampe mod Frem (1-1) og FC Roskilde (2-4), er vestsjællænderne dumpet ned på næstsidstepladsen i rækken.

Lørdag kommer endnu et helt ubeskrevet blad i divisionssammenhæng til Slagelse, og selv om IF Lyseng er Jyllands største fodboldklub med cirka 1.200 medlemmer, er det ikke en størrelse, der siger Slagelse-målmand Sebastian Olsen ret meget.

- Jeg har aldrig mødt Lyseng, men ud fra hvad jeg lige har set på video, virker det til, at de har et defensivt mind-set ud fra en 3-5-2-opstilling. Men jeg tror, det bliver en tæt kamp som alle andre kampe i rækken, siger Olsen.

Uagtet at Lyseng fra det sydlige Aarhus har gjort det godt og er placeret midt i rækken med 14 point for 10 kampe - heraf de 10 point hentet på udebane - ser Sebastian Olsen intet andet udfald end sejr til sit hold.

- Nu skal vi ind i en pointstime. Jeg synes, vi har haft nogle gode kampe mod Frem og FC Roskilde. Vi kunne godt have vundet over Frem og mod Roskilde havde vi flere chancer, end jeg havde forventet. Det var først til sidst, at de løb med sejren. Men der er så bare forskellen på top og bund. Det har været rimelig kendetegnende for vores sæson, at vi har været fremme og brænde chancer, mens modstanderne så løber ned og scorer, siger Slagelse-keeperen.

Mangler fire-fem point

- Vi har ikke været gode nok at afgøre de kampe mod blandt andre Vanløse og VKS Århus. Det er de fire-fem point, vi mangler for at være med, hvor det er sjovt. Så vi SKAL vinde lørdag, pointerer han.

Rutinerede Olsen er sammen med Jean-Claude Bozga alderspræsidenterne på Slagelse-holdet, og det er også de to spillere, der har prøvet mest og spillet på højere niveau. Sammen med blandt andre Rasmus Søe og Mathias Bjaldby er det de to, der skal tage ansvar og bære holdet gennem pressede perioder.

- Der er unge spillere hele vejen rundt på holdet, men ikke så mange, der har prøvet at spille højere. Så man kan ikke sige eller forvente, at vi bare skal buldre gennem rækken, når vi har rimelig uprøvede spillere på 20-21 år. Man kan ikke forvente, at vi kan bide skeer med de større hold. Men jeg håber, vi kan slutte af her i efteråret med en god stime, og så skal vi efter min mening ud at hente tre-fire spillere i vinterpausen, kommer det fra Sebastian Olsen, der peger på skarphed i begge felter som en af de væsentligste årsager til, at det kun er blevet til to point i de seneste fem kampe.

- Plus at vi mister for mange bolde. Det giver modstanderne de her omstillinger, som bare gør det farligt for os. Nogle gange kan vi spille rigtig godt, men andre gange kan vi ikke ramme hinanden, om vi så fik 10 forsøg. Det handler om stabilitet. Alle vil det ellers gerne og vi træner godt, men der er udfald, understreger Sebastian Olsen.