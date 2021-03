Selena Piek og Kim Astrup har spillet henholdsvis seks og syv sæsoner i Team Skælskør, men efter sommerpausen stiller de op for Højbjerg, der har flere andre tidligeres Skælskør-spillere i truppen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skælskør siger farvel til to profiler

Sport Sjællandske - 16. marts 2021

Når Kim Astrup og Selena Piek i denne uge deltager i All England, bliver det for sidste gang som Skælskør- spillere. I hvert fald i denne omgang.

De to stærke doublespillere har nemlig skrevet kontrakt med Højbjerg for næste sæson, så efter Final 4 i slutningen af juni, er de tabt for vestsjællænderne.

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne ville have forlænget med en eller to af dem, siger Team Skælskørs sportschef Steen Schleicher Pedersen.

Den tidligere landstræner har til gengæld selv forlænget sin aftale med klubben med to år, og han er i fuld gang med at stykke et slagkraftigt hold sammen.

Steen Schleicher Pedersen vil endnu ikke sætte navne på sin nye trup, så foreløbig er Frederik Søgaard den eneste Skælskør-spiller, der officielt har kontrakt for den kommende sæson.

- Men jeg synes, vi har et fint hold. Der mangler kun nogle mindre tilrettelser, siger sportschefen.

Kim Astrup har repræsenteret Skælskør siden 2014, mens hollandske Selena Piek kom til klubben året efter. Dermed er det henholdsvis syv og seks års erfaring, der skal erstattes.

- Når man har dem, så ser man dem som kulturbærere. Når de så er væk, er der mulighed for at skabe en ny fortælling. Og så giver det jo andre chancen for at træde frem i lyset, siger Steen Schleicher Pedersen.

- De har begge to været skadet i perioder, men de har gjort det godt og været vigtige for klubben, når de har været klar. Det får andre klubber jo øje på, så det er ikke let at holde på vores spillere, og vi har nogle klare grænser for, hvad vi vil betale, siger han.

Kim Astrup og Selena Piek har altså valgt økonomisk attraktive tilbud fra den aarhusianske klub, og den prioritet har Steen Schleicher Pedersen fuld forståelse for.

- Økonomien er mere presset end normalt - ikke mindst hos de danske spillere. Det er blandt andet på grund af coronaen. Spillerne vil gerne hente nogle flere penge hjem, men det bliver ikke hos os, så hvis andre vil betale mere, så må de afsted, siger han.

I Højbjerg bliver Kim Astrup hold- og klubkammerat med sin daglige makker Anders Skaarup Rasmussen.

Tidligere spillede de begge for Skælskør, hvor Højbjergs sportschef Michael Kjeldsen selv har en fortid som mangeårig direktør - og han lader til at være glad for spillere, der har været en tur omkring den succesfulde vestsjællandske klub.

I forvejen råder Højbjerg også over Line Kjærsfeldt og Hans-Kristian Vittinghus, og nu kommer der flere til.

- I næste sæson har de fem spillere fra vores sølvhold fra 2017. Scott Evans, Joachim Persson og Josephine van Zahne er stoppet, så dem kan de ikke få fat i. Men måske jeg skulle sende dem nummeret til Mette Poulsen..., siger Steen Schleicher Pedersen med et grin.

Mette Poulsen skiftede i 2017 til Skovshoved.