Skælskør kværnede sejren i hus

Sport Sjællandske - 15. december 2020 Af Claus Rasmussen

Gnags' to julemus i en spand med mælk sled og slæbte for at redde sig, og det var lidt det samme for Team Skælskør i tirsdagens Badmintonligakamp mod AB.

Selv om vestsjællænderne kom til Aarhus som rækkens nummer et, måtte de nemlig også kværne til det sidste, før de kunne tage hjem med en sejr på 6-3 over nummer sjok.

Der burde jo egentlig være lav puls hos favoritterne, når top og bund mødes, men Mads Pieler Kolding fra Team Skælskær måtte op og runde det røde felt tidligt i holdkampen.

- Jeg kan ikke acceptere det. Hvordan kan man dømme sådan en bold inde..., rasede den tårnhøje doublespiller mod dommeren, da en tvivlsom kendelse på baglinjen gav værterne en sætbold i 1. mixeddouble.

Et smash fra makkeren Selena Piek reddede dog Skælskør-parret ud af problemerne, og et par dueller senere afgjorde hollænderen kampen mod Philip Seerup og Emilie Furbo.

Kolding og Piek vandt 21-14, 24-22, og kort efter snuppede vestsjællænderne også 2. mixeddouble, da Ruben Jille og Imke van der Aar slog Mathias L. Hansen og Anne Fuglsang i tre sæt.

Dermed var Team Skælskør foran 2-1.

2. damesinglen var nemlig allerede afgjort i lyntempo, for hjemmeholdets Trine Villadsen slog Alyssa Tirtosentono med 21-9, 21-7.

Den hollandske doublespiller måtte en tur over i single på grund af afbud fra både russiske Evgeniya Kosetskaya og Irina Amalie Andersen.

Sidstnævnte pådrog sig en fiberskade i baglåret i sin maratonkamp mod Julie Dawall fra Værløse for små to uger siden og er endnu ikke spilleklar.

I herresingle stillede Team Skælskør til gengæld i den sædvanlige opstilling med hollandske Mark Caljouw og svenske Felix Burestedt.

Mark Caljouw kostede David Kim Kristensen tundt i den tilskuertomme hal og vandt 1. herresingle 21-7, 21-7.

Dermed fortsatte Skælskør-spilleren stilen fra sidste uges EM-kvalifikation for hold, hvor han var med til at sikre Holland deltagelse i slutrunden i Finland næste år.

Sverige skuffede til gengæld med en tredjeplads i i sin kvalifikationspujje, og de svenske skuffelser fortsætte tirsdag aften.

Felix Burestedt tabte i tre sæt til Jeppe Bruun Christensen i 2. herresingle, og kort efter gik det også galt for Skælskørs Ashwathi Pillai i 1. damesingle.

For anden holdkamp i træk begik svenskeren sportsligt selvmord med en haglbyge af uprovokerede fejl, som ikke kunne opvejes af en ellers god fight. Og så tabte hun 7-21, 21-23 til Anne Fuglsang.

Aarhus AB har ikke vundet en enste holdkamp i sæsonen, men med 3-3 inden de tre afsluttende doubler, var chancen der mod Skælskør.

Mikkel Stoffersen og Philip Seerup bragte endda værterne endnu tættere på en overraskelse, da de tog første sæt mod Kim Astrup og Mads Pieler Kolding med 21-16.

Fra starten af andet sæt kom der dog lidt mere fart i Skælskørs to danske landsholdsspillere, der opbyggede et tidligt forspring, som holdt sig frem til sætsejr 21-14.

I tredje sæt var billedet det samme - og cifrene lige så - selv om Kolding og Astrup skulle bruge en lille håndfuld matchbolde på at få lukket kampen.

Damedoublen var også på vej ud i tre sæt, da Selena Piek og Alyssa Tirtosentono kom bagud 14-18 i andet sæt. I sidste øjeblik fik hollænderne dog gang i piskerisene igen, og fik en sejr på 21-18, 21-19 hjem mod Trine Villadsen og Emilie Furbo.

Dermed var Skælskør sikker på sejren, og to af de tre bonuspoint, men der var stadig ét at spille om - og det så længe ud til at gå til AB.

Ruben Jille og Felix Buresstedt var nemlig ilde ude mod Mathias L. Hansen og Jeppe Bruun Christensen, men igen leverede Skælskør-spillerne varen lige inden lukketid.

Efter at have tabt første sæt hev Jille og Burestedt andet i land med 22-20 og sluttede helt på toppen med 21-10 i tredje sæt.

- Det så ud til, at vi skulle tabe 2. herredouble, men Ruben fik hevet Felix med i andet sæt - og i tredje forvandlede han sig til en herre- doublespiiller, siger Team Skælskørs sportschef Steen Schleicher Pedersen med et grin.

- Vi vidste godt, det ville blive svært i damesinglerne. Men lige nu føles det lidt som om, vi stjal et ekstra point til sidst. Vi kæmper med det - og det gør vi altid i Jylland. Så vi skal være glade for at have fået alle tre bonuspoint, og det er vi også, siger han.

Med sejren i Aarhus forsvarede Team Skælskør førstepladsen i ligaen, men allerede torsdag er der kamp igen.

Her får Team Skælskør besøg af oprykkerne fra Gentofte, der blandt andre har den danske damesingle-mester Line Christophersen fra Dianalund og storebror Mads Christophersen på holdet.