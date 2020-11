Se billedserie Alyssa Tirtosentono ogRuben Jille har tidligere været fast makkerpar, og hollænderne spillede da også en flot kamp, da de slog mønboen Niclas Nøhr og svenske Tilde Sjöö i to sæt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Skælskør fik mixed det helt rigtigt

Sport Sjællandske - 10. november 2020

Der var smil bag corona-svejsehjelmen hos Team Skælskørs sportschef Steen Schleicher Pedersen efter tirsdagens hjemmekamp mod Greve.

Vestsjællænderne vandt den afbudsramte ligakamp med 7-2, og da Vendsyssel for tiden er tvunget på ufrivillig coronapause, betød sejren, at TSS'erne overtog førstepladsen i Badmintonligaen efter tre spillerunder.

At det skulle ende med en sikker hjemmesejr i Skælskørhallen var dog langt fra givet på forhånd.

Værterne var uden både Kim Astrup og Frederik Søgaard, der er skadet i henholdsvis albue og ryg, og desuden manglede de den russiske trio Evgenia Kosetskaya, Olga Morozova og Anastasiia Akchurina, der ikke kunne rejse til Danmark på grund af corona.

Gæsterne var til gengæld uden både Amalie Magelund, franske Gayle Mahulette, corona-ramte David Daugaard og Mads Conrad-Petersen, der nøjedes med at coache bag baglinjen.

Allerede fra starten tydede det dog på, at Team Skælskør håndterede afbudene bedst. Takket være en fire flyvende hollændere og en rutineret dansker.

Mads Pieler Kolding og Selena Piek vandt 1. mixeddouble over Mikkel Mikkelsen og Rikke Søby Hansen uden de store problemer, og Ruben Jille og Alyssa Tirtosentono var endnu mere overlegne mod Niclas Nøhr og svenske Tilda Sjöö.

Især i andet sæt fik hollænderne udbytte af deres offensive tilgang og vandt hele 21-9.

Mark Caljouw gjorde det til 3-0 med en overbevisende sejr på 21-13 21-15 over mexicanske Lino Munex, og bedre start kunne hjemmeholdet ikke have ønsket sig.

Først i fjerde forsøg kom Greve på tavlen, da amerikaneren Iris Wang vandt så stort over Irina Amalie Andersen, at endn ikke Donald Trump kunne have fundet anledning til at kræve omtælling.

21-17, 21-6 vandt Wang, der var foran hele 14-2 i andet sæt. Og så spillede Irina Amalie Andersen ikke engang dårligt, men Greves førstedame var ganske enkelt bare for god.

Opturen var dog kort for gæsterne. Værterne snuppede nemlig 2. herresingle, da Felix Burestedt slog den tidligere Skælskør-spiller Kalle Koljonen i to velspillede sæt, og så gjorde svenske Ashwati Pillai det til 5-1 på lystavlen med en sejr i 2. damesingle.

I aftenens mest spændende kamp vandt hun 21-14, 18-21, 21-15 over Amalie Hertz, og så var der nogenlunde ro i Skælskør-lejren inden de tre afsluttende doubler.

Niclas Nøhr og Mikkel Mikkelsen fik lige akkurat hevet 1. herredouble hjem til Greve i tre sæt, men Team Skælskør tog både damedoublen og 2. herredouble til Steen Schleicher Pedersens store tilfredshed.

- Jeg ville gerne have solgt den for 7-2 på forhånd. Vi er jo endda lge ved at vinde 8-1- Men »heldgivis« tabte Mads Kolding og Mark Caljouw - eller havde Mark slet ikke været til at holde ud at høre på..., siger den tidligere landstræner med et grin.

- Vi vidste godt, at Greve manglede Mads Conrad, David Daugaard og Gayle Mahulette, men ikke at de var uden Amalie Magelund. Og hvis hun er med, bliver det en tæt kamp. Nu overtog vi styringen i de to mixeddoubler og kom foran 2-0. Sidste vi mødte Greve tabte vi dem begge. Så det var meget positivt, siger han.

Dagens mest positive indtryk hos Skælskør stod Alyssa Tirtosentono for med to sejre, og hollænderen var da også glad for indsatsen.

- Det var dejligt at få de to sejre. Vi har haft en lang træningsperiode på grund af coronaen, og den har jeg haft godt af og er blevet fysisk stærkere. Og så har jeg også fået noget god kamptræning i både Denmark Open og SaarLorLux Open, siger Alyssa Tirtosentono, der glæder sig til at slappe lidt af onsdag og gøre klar til torsdagens udekampe mod Højbjerg.

Greve har til gengæld ingen kamp tordag, for de skulle have mødt Vendsyssel. Og det passer træner Peter R. Jensen mere end fint med en udsættelse.

- Vi er hårdt ramt og skulle bare overleve i dag. Amalie har en skade i foden, Gayle er skadet i knæet, Mads Conrad skal opereres på mandag og David Daugaard ligger der hjemme med corona. Og så har vi også reserver, der er skadet. Så vi vidste, det ville blive svært i Skælskør, siger Peter R. Jensen.

- Og når de kan stille med Ruben Jille og Mads Pieler Kolding som reserver, så er der ikke så meget at gøre. Vi kunne godt have tabt 7-2 selv om vi var kommet i stærkeste opstilling, siger han.