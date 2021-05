Se billedserie Johannes Trøster fyrer af for FK Sydsjælland, mens Skælskør-anfører Nikolaj Berens forsøger at blokere. Foto: John Ringstrøm

Send til din ven. X Artiklen: Skælskør fik de første point siden oktober Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skælskør fik de første point siden oktober

Sport Sjællandske - 03. maj 2021 kl. 23:10 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der var ikke meget, der tydede på, at Skælskør skulle have point i hjemmekampen mod FK Sydsjælland.

Holdet fra »solskinsbyen« havde tabt årets tre første kampe og ikke vundet siden 10. oktober, mens FK Sydsjælland omvendt havde vundet de tilsvarende tre kampe med en målscore så høj som 19-1.

Men træner Jacob Lindemoses tropper var godt indstillet på topholdet og leverede en flot kamp med flotte mål til følge. Allerede i første minut bragte Mads Pedersen værterne foran på en lille foræring af gæsterne og et lille kvarter senere var Rasmus Winckler på pletten foran mål efter godt forarbejde af Tolga Turhan.

FK Sydsjælland kom aldrig rigtig igang. Savnet af fem normale »startere« var for stor, men det var alligevel ikke meget, man så til rækkens topscorer Kevin Fobian eller nogle af hans holdkammerater.

Alligevel måtte Skælskør-keeper Johan Vedel Madsen hive et par refleks-redninger op inden pausen, så værterne kunne gå til pause foran 2-0.

Man kunne forvente et stormløb mod Madsens mål i 2. halvleg, men det udeblev. I stedet blev det 3-0, da indskiftede Nicholai Knudsen med et fremragende langskudsmål sendte bolden ind over Lasse Købmand i gæsternes mål.

- Det er overraskende. Vi møder et hold, der har en målscore på 19-1 efter de tre første kampe, så det var meget bange anelser. Men vi er et bedre hold på dagen. Vi er langt skarpere og kunne have lavet fem mål mere, hvor de måske kunne have lavet ét mere, lyder det fra Skælskør-træner Lindemose.

Det var netop tættere på 4-0 og 5-0, da både Jonas Faurskov og hele tiden pågående Johan Kristoffersen havde store muligheder, men istedet bragte Johannes Trøster gæsterne ind i kampen igen, da han med cirka et kvarter igen smuttede igennem og reducerede til 1-3.

Skælskør fik en lille smule gummiben og især, da Johan Vedel Madsen tabte et frisparksforsøg ud til Thomas Pedro, der fem minutter før tid gjorde det til 2-3.

Den helt store panik udeblev dog hos hjemmeholdet, der reddede stormen af og sikrede sig tre vigtige point i bunden.

- Ja, man bliver ikke yngre af det. Det er hårdt, men også sjovt, siger Jacob Lindemose med et stort smil, der også ser lettet ud.

- Det betyder alt. Træningen tirsdag kigger vi hinanden i øjnene på en anden måde end indtil nu. Det skulle være et vendepunkt og nu kan vi se, hvad vi kan og vi får en tro på det, siger Skælskør-træneren.

FK Sydsjællands gode stime blev altså stoppet, men spillende træner Martin Andersen er ikke så overrasket.

- Det er afbud, der gør det. Vi manglede fem-seks startere. Var det bare bredden, kunne vi godt bære den igennem, men det er reelle startere, der også er ledere. Eksempelvis Simon Nygaard, som har været vores bedste mand, siger Andersen, der ikke begræder de mange afbud.

- Det er serie 2, og vi har derfor også sagt, at vi ikke kommer til at være sure over afbud. Folk spiller her, fordi det er sjovt, og det gør også, at vi har spillere, der kan spille højere. Men vi havde ikke forventet, det ville blive svært. Jeg så Skælskør mod Ørslev (7-2 til Ørslev, red.), og det var ikke skræmmende. Det skal dog aldrig blive så svært, som det bliver. Men det er afbuddene og så står deres målmand (Johan Vedel Madsen, red.) en rigtig god målmand, siger FK-træneren, som stadig ser muligheder i topstriden.

- Det ændrer ikke så meget. I princippet er vi bedre indbyrdes end Ørslev, så det er status quo. Men det havde selvfølgelig været sjovere at sætte lidt mere pres på dem, mener Andersen.